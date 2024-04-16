«Приставили автомат к животу»: тюменский моряк, попавший в плен, вышел на связь

По его словам, иранцы относятся хорошо к морякам. Из самого страшного: приставили автомат к животу его коллеге, электромеханику-эстонцу, и потребовали отключить связь на борту. Тот отказался это делать, но под давлением коллег все-таки впоследствии отключил связь.