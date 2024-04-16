«Приставили автомат к животу»: тюменский моряк, попавший в плен, вышел на связь

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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«Пить и есть дают — все хорошо. Если так можно сказать в такой ситуации», — рассказал Тимофей изданию Mash.
По его словам, иранцы относятся хорошо к морякам. Из самого страшного: приставили автомат к животу его коллеге, электромеханику-эстонцу, и потребовали отключить связь на борту. Тот отказался это делать, но под давлением коллег все-таки впоследствии отключил связь.
Ранее «Наш Город» писал, что контейнеровоз MSC Aries был перехвачен в минувшую субботу, 13 апреля, спецназом подразделения «Сепах». Судно шло под португальским флагом из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шевапод. На борту корабля находятся 25 членов экипажа, в числе которых гражданин РФ, 38-летний житель Тюмени Тимофей Колчанов, 17 индийцев, два пакистанца, четыре филиппинца и один эстонец.