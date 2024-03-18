«Я кричу о помощи!»: тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться сам

Тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться сам

Тюменский боец СВО заключил контракт на годовую службу в сентябре прошлого года, но в ходе выполнения боевых действий он был ранен — мужчину отбросило взрывной волной. Но обследоваться в больнице приходится за свои деньги, так как в военном госпитале ему поставили лишь один диагноз из 18 имеющихся.

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