«Я кричу о помощи!»: тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться сам

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Имя свое боец по понятным причинам попросил в публикации не упоминать. Тюменский военный несет службу с сентября прошлого года. В октябре, в ходе выполнения боевой задачи, он оказался рядом с местом взрыва и ударной волной мужчину отбросило на землю, в результате чего он получил серьезную травму позвоночника.
«В результате обстрела я был отброшен взрывной волной. На вторые сутки меня эвакуировали в госпиталь в Херсонской области. В госпитале был 4 дня. От взрывной волны получил контузию, сильный удар в спину и не мог ходить, отнимались ноги. Были проблемы со стулом, шла кровь. В госпитале не было оборудования для обследования. При осмотре и заключении нейрохирурга, от него была рекомендация пройти полное обследование», — рассказал «Нашему городу» боец.
У мужчины открывалось внутреннее кровотечение. Рассказывая о лечении и полученных травмах, боец отмечал, что у него болит позвоночник, его мучают адские боли, но врачи ставят только одно обезболивающее и «омепразол».
«Далее меня эвакуировали в госпиталь города Феодосии № 3, где я находился с 14.10.2023 по 01.11.2023. За это время мне провели курс лечения в виде 17 капельниц, с каким препаратом мне так и не пояснили, сделали МРТ селезенки и ФГС. Были адские боли во всем теле, передвигался с помощью костыля, боли в голове не проходили, после контузии левый глаз всегда был красный и гноился, стало падать зрение. Лечение мне не помогало», — вспоминает боец.
Мужчина и его родственники писали в прокуратуру, чтобы добиться полного обследования для тюменца. В обращениях также затрагивалась тема выплат. Однако ответ пришел только по финансовому вопросу.
«Ответы были получены, но в них был акцент на зарплате и региональных выплатах. А о просьбе органов власти провести проверку госпиталя города Феодосии № 3, о проведении МРТ для обследования всего тела и уточнения моих травм, полученных в ходе боевых действий и получения справки по форме 100 ответа не было», — говорит тюменец.
Но у мужчины все же появилась возможность самостоятельно пройти частичное обследование в платной клинике. Делать это пришлось за свой счет.
«Своими силами и финансами прошел МРТ всего тела и ФГДС, результаты принес в госпиталь Феодосии, там мне отказали прикладывать их к моей амбулаторной карте. Основывались тем, что по закону не имеют право прикладывать результаты анализ из других медучреждений», — рассказывает мужчина.
Позже из госпиталя № 3 бойца все же отправили в сторону города Владикавказа на эвакуационном поезде в госпиталь для лечения и полного осмотра, но доехать до нужного места он не смог.
«В поезде стало плохо, высадили и перевезли в военный госпиталь Краснодара. Тогда боли не прекращались, без костыля передвигаться не мог. Мне сделали ФГДС и проставили 15 капельниц и уколы, в глаз капали препаратом, но название не сказали, от него стало только хуже. Я просил сделать полное обследование всего тела и брюшной полости. Мои просьбы игнорировали, боли усиливались», — говорит боец.
После этого мужчина прибыл в часть для получения соответствующей отметки и убытия в отпуск. В Тюмень он смог приехать только на праздничные дни, а потому пройти обследование здесь не смог. Сделать это удалось позже в Краснодаре, в военном госпитале.
«Получил там отпуск по ранению на 30 суток для лечения по месту жительства в своем городе. С 3.01.2024 года я начал проходить обследования в государственных и платных клиниках. В период обследования мне назначили и провели операцию левый коленный сустав. В описании хирург отметил, что моя травма была получена в зоне СВО в ходе боевых действий», — отмечает боец.
Стоит отметить, что платное обследование выявило у мужчины 18 диагнозов, тогда как военный госпиталь поставил лишь один.
«Сейчас я нахожусь в Тюмени, прошли у меня 2 операции, я жду еще две. Состояние здоровья мое ухудшилось, лучше не стало. Мы бьем тревогу еще с прошлого года, хотим достучаться до высших органов власти. Я хочу, чтобы военный госпиталь провел полное обследование, но только не в Феодосии и Краснодаре, им я не доверяю», — говорит боец.
Несмотря на то, что мужчина провел обследование в частной клинике, приложить эти результаты к карточке в военном госпитале он не может, а потому необходимо, чтобы имеющиеся проблемы были выявленные именно в военном учреждении.
«Я патриот, я верю в свою Родину. Победа будет за нами, я в этом не сомневаюсь, но мне нужна помощь», — просит мужчина.
Он также приложил видеозаписи, доказывающие, что в военных госпиталях ему отказывали в проведении полного обследования. Сейчас он надеется, что в родном городе на раненого бойца обратят внимание и помогут ему получить заслуженную помощь.
Отметим, что в начале февраля 2024 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из российского бюджета выделят более 70 миллиардов рублей на реабилитацию военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести в зоне проведения СВО. Программа помощи рассчитана на три года. «Наш город» направил запрос в соответствующие ведомства, чтобы узнать, может ли боец рассчитывать на поддержку родного региона.