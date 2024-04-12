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27-летний контрактник из Тюменской области погиб на СВО

27-летний контрактник из Тюменской области погиб на СВО

12 апреля 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Администрация Нижней Тавды сообщает о гибели на СВО Сураджа Гавшницева. Он ушел на военную службу по контракту в ноябре прошлого года. Всю жизнь прожил и работал в родном селе.

Погибшему тюменцу было 27 лет. В семье погибшего называли Семёном, а среди сослуживцев он носил позывной «Борода».

До появления известий о гибели числился пропавшим без вести. После проведения боевой задачи не выходил на связь с конца февраля.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Земляки выражают соболезнование в связи с гибелью Сураджа Гавшницева. Прощание с павшим бойцом пройдет 13 апреля в поминальном зале села Нижняя Тавда.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с бойцом СВО, которого мать искала два года.

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