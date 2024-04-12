27-летний контрактник из Тюменской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Погибшему тюменцу было 27 лет. В семье погибшего называли Семёном, а среди сослуживцев он носил позывной «Борода».
До появления известий о гибели числился пропавшим без вести. После проведения боевой задачи не выходил на связь с конца февраля.
Земляки выражают соболезнование в связи с гибелью Сураджа Гавшницева. Прощание с павшим бойцом пройдет 13 апреля в поминальном зале села Нижняя Тавда.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с бойцом СВО, которого мать искала два года.