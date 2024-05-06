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Тюменские общественники просят губернатора Моора построить дороги до Решетникова

Многодетные семьи из Решетникова не могут выехать из деревни из-за отсутствия дорог

6 мая 2024, 05:03
Фото: 1MI

Тюменские общественники просят губернатора Моора построить дороги до Решетникова

Тюменские общественники из организации «Зов Народа» просят губернатора Александра Моора помочь со строительством дорог до деревень Решетникова и Большие Акияры, где проживают многодетные семьи.

В дождливую или снежную погоду тюменцы не могут выбраться из своих домов из-за размытых дорог. Многодетная тюменка Олеся Галиханова, как и десятки жителей деревни Решетникова, отрезаны от цивилизации.

Фото: Игорь Козырев

Когда построят дороги до участков многодетных семей — неизвестно. В администрации Тюменского района сроки строительства не называют.

«Мы обращались в районную администрации с просьбой решить проблему. После нашего обращения привезли на поле щебень, разровняли грейдером. Всего сделано: 2 метра на въезде, 7 метров участок с большими ямами, 110 метров дороги. При этом на работы потратили 600 миллионов рублей. Направили обращение в прокуратуру на проверку данного договора подряда», — сообщили общественники.
В тюменской деревне не могут построить дороги из-за древних курганов
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С аналогичной проблемой столкнулись и многодетные семьи из деревни Большие Акияры. Даже несмотря на то, что прокуратура Тюменского района обязала местную администрацию обеспечить земельные участки необходимой инфраструктурой, улучшений нет.

«На сегодняшний день работы на поле не ведутся, хотя по решению суда они должны быть выполнены до октября 2024 года. И до сих пор не выбран подрядчик, который займется этим», — отметили в обращении общественники.

«Наш Город» направил запрос в правительство Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

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