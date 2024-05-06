Многодетные семьи из Решетникова не могут выехать из деревни из-за отсутствия дорог

Ранее «Наш Город» писал, что в марте этого года на невозможность добраться до своих земельных участков из-за отсутствия проезда жаловали многодетные семьи, получившие землю в деревне Падерина. Были направлены жалобы в прокуратуру и администрацию Тюменского района.