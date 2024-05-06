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Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года в Викуловском районе

Уровень реки Тобол побил рекордную отметку 2016 года на метр

6 мая 2024, 07:13
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года в Викуловском районе

В Викуловском районе вода в реке Ишим продолжает прибывать. Сегодня в районе села Викулово уровень воды превысил на 71 сантиметр максимальный уровень 2017 года.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, нагрузка на дамбы и земляные насыпи остается высокой — продолжается патрулирование и работа по выявлению мест возможных протечек.

«Особенностью Викуловского района является большое количество лодочных переправ. Некоторые из них очень протяженные и доходят до 30 километров. Район лодками обеспечен, расписание составлено», — сообщил Моор.

Отмечается рост уровня воды в Тоболе в Заводоуковском городском округе. Рекордный уровень 2016 года здесь превышен больше чем на 1 метр. В муниципалитете подтоплено несколько участков дорог. Жителей отрезанных населенных пунктов до «большой земли» перевозит спецтранспорт. В остальных муниципалитетах, расположенных в пойме реки Тобол, ситуация пока спокойная.

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«В реке Ишим мы видим устойчивое снижение уровня воды в Казанском, Ишимском, районах, городе Ишиме. И наконец, в Абатском районе — минус 11 сантиметров за минувшие сутки. Но угроза для федеральной трассы Тюмень — Омск сохраняется. Для того, чтобы ее снять требуется снижение воды еще на 70 сантиметров», — отметил губернатор.

Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в Абатском районе действуют ограничения для проезда грузового транспорта. Также на участке с 353 по 363 км введено реверсивное движение.

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