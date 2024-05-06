Уровень реки Тобол побил рекордную отметку 2016 года на метр

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:44
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, нагрузка на дамбы и земляные насыпи остается высокой — продолжается патрулирование и работа по выявлению мест возможных протечек.
«Особенностью Викуловского района является большое количество лодочных переправ. Некоторые из них очень протяженные и доходят до 30 километров. Район лодками обеспечен, расписание составлено», — сообщил Моор.
Отмечается рост уровня воды в Тоболе в Заводоуковском городском округе. Рекордный уровень 2016 года здесь превышен больше чем на 1 метр. В муниципалитете подтоплено несколько участков дорог. Жителей отрезанных населенных пунктов до «большой земли» перевозит спецтранспорт. В остальных муниципалитетах, расположенных в пойме реки Тобол, ситуация пока спокойная.
«В реке Ишим мы видим устойчивое снижение уровня воды в Казанском, Ишимском, районах, городе Ишиме. И наконец, в Абатском районе — минус 11 сантиметров за минувшие сутки. Но угроза для федеральной трассы Тюмень — Омск сохраняется. Для того, чтобы ее снять требуется снижение воды еще на 70 сантиметров», — отметил губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в Абатском районе действуют ограничения для проезда грузового транспорта. Также на участке с 353 по 363 км введено реверсивное движение.