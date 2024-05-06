Уровень реки Тобол побил рекордную отметку 2016 года на метр

Отмечается рост уровня воды в Тоболе в Заводоуковском городском округе. Рекордный уровень 2016 года здесь превышен больше чем на 1 метр. В муниципалитете подтоплено несколько участков дорог. Жителей отрезанных населенных пунктов до «большой земли» перевозит спецтранспорт. В остальных муниципалитетах, расположенных в пойме реки Тобол, ситуация пока спокойная.