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Весна не балует: на Тюменскую область надвигается опасная погода

Весна не балует: на Тюменскую область надвигается опасная погода

6 мая 2024, 01:07
Фото: 1MI
В Тюменской области 6 мая будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 18-23 м/с. Местами возможны гололедно-изморозевые отложения. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя.

Днем столбики термометров покажут +8…+13, в ночные часы температура воздуха не опустится ниже +2….+7.

В Тюмени 6 мая синоптики обещают ясную погоду, ветер до 6,5 м/с. Утром +0…+9, днем воздух прогреется до +12. В темное время суток температура воздуха составит +6…+9.

УФ- индекс 4 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:38, закат в 20:31, продолжительность дня 15 часов 53 минуты.

В Тобольске 6 мая синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 5,4 м/с. Утром ожидается -1…+6, днем потеплеет до +10, в темное время суток температура воздуха составит +7…+8.

УФ- индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:21, закат в 20:26, продолжительность дня 16 часов 5 минут.

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В Ялуторовске 6 мая ожидается пасмурная погода, ветер до 7,8 м/с. В утренние часы термометры покажут +0…+8, к полудню воздух прогреется до +12, в темное время суток температура воздуха составит +7…+10.

УФ- индекс 4 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:37 закат в 20:26, продолжительность дня 15 часов 49 минут.

В Заводоуковске 3 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6,8 м/с. Утром термометры покажут -1…+8, днем поднимутся до +12. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +7…+10.

УФ- индекс 4 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:37, закат в 20:24, продолжительность дня 15 часов 47 минут.

В Ишиме 6 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6 м/с. В утренние часы термометры покажут +0…+8, к обеду воздух прогреется до +13. В темное время суток температура воздуха составит +8…+10 .

УФ- индекс 4 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:27, закат в 20:11, продолжительность дня 15 часов 44 минуты.

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