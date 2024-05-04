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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

В Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

4 мая 2024, 12:48
Фото: nashgorod.ru
Тысячи православных христиан в Великую субботу стали свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Священный огонь появился в алтаре во время молитвы патриарха Иерусалимского.

После схождения огня патриарх передал его верующим для зажжения от него связки из 33 свечей — по возрасту Христа. От священного пламени верующие зажгли лампады, чтобы донести огонь до своих домов.

Видео: ЧС Тюмень

Сегодня ночью из Иерусалима частичку Благодатного огня доставят в Москву — до начала праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Позже из Москвы доставят более чем в 40 городов России. Есть ли в списке городов Тюмень — пока неизвестно.

Отметим, праздник Пасхи православные христиане отметят завтра, 5 мая. Сегодня ночью во всех храмах, в том числе тюменских, пройдут пасхальные службы. Богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля покажут в прямом эфире.

Телевидение

23:55 до 01:00:

«Россия 24» (7-я кнопка на пульте телевизора).

23:45 до 03:30:

«Тюменское время» (21-я кнопка кабельного ТВ);

«Тобольское время» (22-я кнопка кабельного ТВ в Тобольске).

Соцсети

23:55 до 01:00:

ГТРК «Регион-Тюмень» в «Одноклассниках„и „ВКонтакте“.

С 23:45 до 03:30:

«Тюменское время» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

«Тобольское время» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пасха
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