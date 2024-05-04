В Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
После схождения огня патриарх передал его верующим для зажжения от него связки из 33 свечей — по возрасту Христа. От священного пламени верующие зажгли лампады, чтобы донести огонь до своих домов.
Сегодня ночью из Иерусалима частичку Благодатного огня доставят в Москву — до начала праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Позже из Москвы доставят более чем в 40 городов России. Есть ли в списке городов Тюмень — пока неизвестно.
Отметим, праздник Пасхи православные христиане отметят завтра, 5 мая. Сегодня ночью во всех храмах, в том числе тюменских, пройдут пасхальные службы. Богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля покажут в прямом эфире.
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