В Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

Сегодня ночью из Иерусалима частичку Благодатного огня доставят в Москву — до начала праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Позже из Москвы доставят более чем в 40 городов России. Есть ли в списке городов Тюмень — пока неизвестно.