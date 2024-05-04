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В Тюменской области средняя зарплата достигла 77,5 тысячи рублей

У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?

4 мая 2024, 12:27
Фото: 1MI

В Тюменской области средняя зарплата достигла 77,5 тысячи рублей

В Тюменской области размер среднемесячной заработной платы по итогам февраля этого года увеличился до 77 тысяч 525 рублей — за год рост составил 17,4%.

По сравнению с январем 2024 года средний заработок вырос на 9,8% — более чем на 7 тысяч рублей. Такие данные предоставил Росстат.

По информации ведомства, Тюменская область занимает третье место среди регионов Уральского федерального округа. Лидерами традиционно являются Ямал и Югра — размер среднего заработка в этих регионах составляет 149 тысяч 951 рубль и 108 тысяч 951 рубль соответственно. В Свердловской области в среднем зарабатывают 70 тысяч 745 рублей. Размер средней зарплаты в Челябинской области составляет 63 тысячи рублей, в Курганской — 54 тысячи 942 рубля.

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В целом по России размер среднего заработка в феврале составил 78 тысяч 432 рубля. Самые высокие заработки у жителей Чукотского автономного округа (более 164 тысяч в месяц), Магаданской области (более 150 тысяч рублей), в ЯНАО (более 149 тысяч рублей) и в Москве (более 146 тысяч рублей).

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