У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?

В целом по России размер среднего заработка в феврале составил 78 тысяч 432 рубля. Самые высокие заработки у жителей Чукотского автономного округа (более 164 тысяч в месяц), Магаданской области (более 150 тысяч рублей), в ЯНАО (более 149 тысяч рублей) и в Москве (более 146 тысяч рублей).