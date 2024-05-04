У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По сравнению с январем 2024 года средний заработок вырос на 9,8% — более чем на 7 тысяч рублей. Такие данные предоставил Росстат.
По информации ведомства, Тюменская область занимает третье место среди регионов Уральского федерального округа. Лидерами традиционно являются Ямал и Югра — размер среднего заработка в этих регионах составляет 149 тысяч 951 рубль и 108 тысяч 951 рубль соответственно. В Свердловской области в среднем зарабатывают 70 тысяч 745 рублей. Размер средней зарплаты в Челябинской области составляет 63 тысячи рублей, в Курганской — 54 тысячи 942 рубля.
В целом по России размер среднего заработка в феврале составил 78 тысяч 432 рубля. Самые высокие заработки у жителей Чукотского автономного округа (более 164 тысяч в месяц), Магаданской области (более 150 тысяч рублей), в ЯНАО (более 149 тысяч рублей) и в Москве (более 146 тысяч рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер средней ожидаемой зарплаты вырос на 20% и составил 60,2 тысячи рублей.