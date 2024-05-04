Строил Челябинскую АЭС: в зоне СВО погиб тюменский контрактник

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Рустам Рашидов родился в селе Конченбург, проживал селе Ключи, затем Республике Башкортостан. Окончил профессиональное училище №50 в Нижней Тавде, трудился в сельскохозяйственной отрасли района и Республики Башкортостан, также занимался строительством Челябинской АЭС.
Участие в специальной венной операции на Украине принимал с декабря прошлого года — служил по контракту. Смертельное ранение получил в феврале этого года. 13 мая ему могло исполниться 52 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Аромашевского района Антон Дзуда. Церемония прощания и похороны военного состоялись в пятницу, 3 мая.