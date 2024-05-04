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Published Сегодня, 12:05

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Updated Сегодня, 12:07

В СВО погиб тюменский контрактник

Строил Челябинскую АЭС: в зоне СВО погиб тюменский контрактник

4 мая 2024, 12:05
Фото: 1MI

В СВО погиб тюменский контрактник

В зоне специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Конченбург Нижнетавдинского района Рустам Радишов. Похороны военного состоялись на минувшей неделе.

Рустам Рашидов родился в селе Конченбург, проживал селе Ключи, затем Республике Башкортостан. Окончил профессиональное училище №50 в Нижней Тавде, трудился в сельскохозяйственной отрасли района и Республики Башкортостан, также занимался строительством Челябинской АЭС.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Участие в специальной венной операции на Украине принимал с декабря прошлого года — служил по контракту. Смертельное ранение получил в феврале этого года. 13 мая ему могло исполниться 52 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Аромашевского района Антон Дзуда. Церемония прощания и похороны военного состоялись в пятницу, 3 мая.

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