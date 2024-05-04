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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Тюмени в мае бытовая техника подорожает на 10%

Бытовая техника подорожает в Тюмени на 10% в ближайшее время

4 мая 2024, 10:24
Фото: 1MI

В Тюмени в мае бытовая техника подорожает на 10%

В Тюмени в мае стоимость бытовой техники увеличится на 10%. Эксперты называют в качестве причин рост инфляции, ослабление рубля и сложности с логистическими цепочками.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой, из-за апрельского роста курса валют ряд производителей уже поднял цены. В частности, подорожали товары Hisense, Candy-Hoover Group.

Кроме того, определенное влияние оказали на рост цен на бытовую технику и повышенный спрос в преддверии весенних праздников, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на роботы-пылесосы с начала года на 50%. Пропорциональное ему возросли продажи данного вида техники.

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