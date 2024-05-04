Бытовая техника подорожает в Тюмени на 10% в ближайшее время

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой, из-за апрельского роста курса валют ряд производителей уже поднял цены. В частности, подорожали товары Hisense, Candy-Hoover Group.
Кроме того, определенное влияние оказали на рост цен на бытовую технику и повышенный спрос в преддверии весенних праздников, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на роботы-пылесосы с начала года на 50%. Пропорциональное ему возросли продажи данного вида техники.