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В Тюменской области вновь объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение вновь объявили в Тюменской области

4 мая 2024, 11:40
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области вновь объявили штормовое предупреждение

По прогнозу метеорологов, сегодня ночью ожидаются сильный ветер с порывами до 18-23 м/с, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -3….+2, днем столбики термометров поднимутся до +2…+7. В понедельник, 6 мая, день пройдет без существенных осадков при переменной облачности и ветре 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит +8….+13, в ночные часы ожидается -2…-7.

Во вторник на юге региона прогнозируются дожди, местами грозы, ветер с порывами до 17 м/с. В дневные часы столбики воздух прогреется до +12…+17, ночью температура воздуха составит +4…+9.

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В настоящее время тюменские дорожные службы работают в усиленном режиме — устраняют последствия снегопада, обрабатывают городские автодороги противогололедными препаратами.

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