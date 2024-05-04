Штормовое предупреждение вновь объявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Температура воздуха ночью составит -3….+2, днем столбики термометров поднимутся до +2…+7. В понедельник, 6 мая, день пройдет без существенных осадков при переменной облачности и ветре 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит +8….+13, в ночные часы ожидается -2…-7.
Во вторник на юге региона прогнозируются дожди, местами грозы, ветер с порывами до 17 м/с. В дневные часы столбики воздух прогреется до +12…+17, ночью температура воздуха составит +4…+9.
В настоящее время тюменские дорожные службы работают в усиленном режиме — устраняют последствия снегопада, обрабатывают городские автодороги противогололедными препаратами.