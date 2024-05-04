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Как майский снегопад в Тюмени отразится на растениях

Такой снегопад бывает раз в 5 лет: синоптик рассказал об аномалиях погоды в Тюмени

4 мая 2024, 10:58
Фото: nashgorod.ru

Как майский снегопад в Тюмени отразится на растениях

Мощный снегопад, обрушившийся на юг Тюменской области и областную столицу 3 мая, стал одним из сильных за последние 4-5 лет. О том, когда растают сугробы и в регион вернется весеннее тепло рассказал «Нашему Городу» руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

По словам метеоролога, осадки в виде снега в Тюмени в мае — явление довольно привычное. Однако такие сильные снегопады происходят раз в 4 -5 лет.

Фото: nashgorod.ru
«В Тюмени высота сугробов, по данным на утро субботы 4 мая, составила 11 сантиметров, что безусловно, много. Но поспешу тюменцев обрадовать — к 8 мая от снегопада останутся лишь воспоминания. Температура в регионе подскочит до 18-20 градусов тепла, поэтому можно с уверенностью сказать сугробам прощайте», — отметил Александр Шувалов.

По словам эксперта, на урожайность обрушившаяся на Тюмень непогода не окажет особого влияния, лишь если температура воздуха не опустится на несколько часов до -5. Однако, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни такой температуры не будет.

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Аналогичное мнение высказал и заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов. Эксперт заявил, что растения могли бы пострадать только в том случае, если бы температура опустилась до -5 и ниже. При температуре ноль — минус 1 выпавший снег, напротив, защищает их от холода.

Напомним, в Тюмени накануне выпало более 22 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. В некоторых районах города из-за непогоды произошли аварии на электросетях, под тяжестью снега рухнуло несколько деревьев.

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Сейчас в областной столице столбики термометров показывают +3, в течение дня ожидаются осадки в виде дождя, ветер до 6-7 м/с.

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