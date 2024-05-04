Такой снегопад бывает раз в 5 лет: синоптик рассказал об аномалиях погоды в Тюмени

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По словам метеоролога, осадки в виде снега в Тюмени в мае — явление довольно привычное. Однако такие сильные снегопады происходят раз в 4 -5 лет.
«В Тюмени высота сугробов, по данным на утро субботы 4 мая, составила 11 сантиметров, что безусловно, много. Но поспешу тюменцев обрадовать — к 8 мая от снегопада останутся лишь воспоминания. Температура в регионе подскочит до 18-20 градусов тепла, поэтому можно с уверенностью сказать сугробам прощайте», — отметил Александр Шувалов.
По словам эксперта, на урожайность обрушившаяся на Тюмень непогода не окажет особого влияния, лишь если температура воздуха не опустится на несколько часов до -5. Однако, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни такой температуры не будет.
Аналогичное мнение высказал и заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов. Эксперт заявил, что растения могли бы пострадать только в том случае, если бы температура опустилась до -5 и ниже. При температуре ноль — минус 1 выпавший снег, напротив, защищает их от холода.
Напомним, в Тюмени накануне выпало более 22 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. В некоторых районах города из-за непогоды произошли аварии на электросетях, под тяжестью снега рухнуло несколько деревьев.
Сейчас в областной столице столбики термометров показывают +3, в течение дня ожидаются осадки в виде дождя, ветер до 6-7 м/с.