Из-за снегопада тюменцы остались без света

К сожалению, непогода в Тюмени не обошлась без последствий — некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества. По данным инфоцентра правительства Тюменской области, мокрый снег и шквалистый ветер 3 мая привели к отключению потребителей в Тюмени, п. Боровое и пригородных СНТ.