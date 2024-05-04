Из-за снегопада тюменцы остались без света

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, дорожные службы города уже приступили к устранению последствий непогоды. В настоящее время на дорогах областной столицы трудятся 260 единиц техники и более 560 рабочих.
«Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. На дорогах непростая обстановка. Водителей сегодня прошу быть очень внимательными и без необходимости не садиться за руль личных авто, пользоваться общественным транспортом», — отметил Руслан Кухарук.
К сожалению, непогода в Тюмени не обошлась без последствий — некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества. По данным инфоцентра правительства Тюменской области, мокрый снег и шквалистый ветер 3 мая привели к отключению потребителей в Тюмени, п. Боровое и пригородных СНТ.
Для устранения последствий непогоды компанией СУЭНКО на линии выведены 10 оперативных бригад в количестве 26 человек, 11 единиц спецтехники, в том числе 5 авто-гидроподъемников.
Также под тяжестью мокрого снега повалило деревья и ветки — зафиксировано более 60 обращений.
Отметим, из-за неблагоприятных погодных условий запланированные на 4 мая массовые городские мероприятия перенесены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение сегодняшнего дня действует штормовое предупреждение. Ожидаются мокрый снег, гололед, ветер до 18-22 м/с.