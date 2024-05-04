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Уровень Ишима в районе Викулово достиг 11,63 метра

Пик половодья пройден: уровень Ишима в Абатском районе начал снижаться

4 мая 2024, 03:51
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень Ишима в районе Викулово достиг 11,63 метра

Уровень воды в Ишиме в районе села Викулово продолжает увеличиваться — за последние сутки вода поднялась еще на 12 сантиметров и достигла 11,63 метра при критической отметке 10 метров.

По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, уровень Ишима в районе села Абатское начал снижаться — за сутки он понизился на 1 сантиметр, до 12,35 метра. Также продолжает убывать вода в районе села Ильинка Казанского района (минус 6 сантиметров, уровень 829 сантиметров) и города Ишим (минус 11 сантиметров, уровень 10,29 метра).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе уровень продолжает расти — в районе села Упорово он повысился за сутки на 8 сантиметров — до 870 сантиметров, в районе Ялуторовска — на 14 сантиметров, до 626 сантиметров (критическая отметка 850 сантиметров). В Иевлево уровень Тобола поднялся на 13 сантиметров — до отметки 557 сантиметров.

В Иртыше вода прибыла на 8 — 14 сантиметров. В Тобольске уровень увеличился на 14 сантиметров — до 534 сантиметров, в Увате — на 13 сантиметров, до 929.

Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка в Викуловском районе ожидается через неделю, в Упоровсском районе — с 6 по 9 мая, в Ялуторовске в период с 9 по 10 мая.

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