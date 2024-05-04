Пик половодья пройден: уровень Ишима в Абатском районе начал снижаться

В Тоболе уровень продолжает расти — в районе села Упорово он повысился за сутки на 8 сантиметров — до 870 сантиметров, в районе Ялуторовска — на 14 сантиметров, до 626 сантиметров (критическая отметка 850 сантиметров). В Иевлево уровень Тобола поднялся на 13 сантиметров — до отметки 557 сантиметров.