Пик половодья пройден: уровень Ишима в Абатском районе начал снижаться

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, уровень Ишима в районе села Абатское начал снижаться — за сутки он понизился на 1 сантиметр, до 12,35 метра. Также продолжает убывать вода в районе села Ильинка Казанского района (минус 6 сантиметров, уровень 829 сантиметров) и города Ишим (минус 11 сантиметров, уровень 10,29 метра).
В Тоболе уровень продолжает расти — в районе села Упорово он повысился за сутки на 8 сантиметров — до 870 сантиметров, в районе Ялуторовска — на 14 сантиметров, до 626 сантиметров (критическая отметка 850 сантиметров). В Иевлево уровень Тобола поднялся на 13 сантиметров — до отметки 557 сантиметров.
В Иртыше вода прибыла на 8 — 14 сантиметров. В Тобольске уровень увеличился на 14 сантиметров — до 534 сантиметров, в Увате — на 13 сантиметров, до 929.
Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка в Викуловском районе ожидается через неделю, в Упоровсском районе — с 6 по 9 мая, в Ялуторовске в период с 9 по 10 мая.