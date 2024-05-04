Когда в Тюмень вернется тепло? Прогноз синоптиков

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В течение дня ожидаются осадки в виде снега и дождя, ветер 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, в отдельных районах до 20-22 м/с. Вероятны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Днем столбики термометров покажут +5…+10, местами до +15. В ночные часы температура воздуха составит -1….+4.
В течение воскресенья синоптики прогнозируют мокрый снег, ветер 9-14 м/с и +2…+7 днем, до +1…-4 в ночные часы.
В Тюмени на данный момент столбики термометров показывают +1. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега с дождем. Скорость ветра в течение дня составит 7-9 м/с, максимальная температура воздуха +1….+2. Потепление ожидается в понедельник 6 мая — в этот день воздух прогреется до +12. К середине следующей недели температура воздуха в городе поднимется до +15.