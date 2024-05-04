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Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Тюмени 4 и 5 мая ожидаются снег и штормовой ветер

Когда в Тюмень вернется тепло? Прогноз синоптиков

4 мая 2024, 05:05
Фото: читателя nashgorod.ru

В Тюмени 4 и 5 мая ожидаются снег и штормовой ветер

На юге Тюменской области из-за непогоды продолжает действовать штормовое предупреждение. По информации метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода продлится до вечера.
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Снег

В течение дня ожидаются осадки в виде снега и дождя, ветер 8-13 м/с с порывами до 18 м/с, в отдельных районах до 20-22 м/с. Вероятны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Днем столбики термометров покажут +5…+10, местами до +15. В ночные часы температура воздуха составит -1….+4.

В течение воскресенья синоптики прогнозируют мокрый снег, ветер 9-14 м/с и +2…+7 днем, до +1…-4 в ночные часы.

В Тюмени на данный момент столбики термометров показывают +1. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега с дождем. Скорость ветра в течение дня составит 7-9 м/с, максимальная температура воздуха +1….+2. Потепление ожидается в понедельник 6 мая — в этот день воздух прогреется до +12. К середине следующей недели температура воздуха в городе поднимется до +15.

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