Когда в Тюмень вернется тепло? Прогноз синоптиков

В Тюмени на данный момент столбики термометров показывают +1. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега с дождем. Скорость ветра в течение дня составит 7-9 м/с, максимальная температура воздуха +1….+2. Потепление ожидается в понедельник 6 мая — в этот день воздух прогреется до +12. К середине следующей недели температура воздуха в городе поднимется до +15.