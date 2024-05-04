Тюмень занесло снегом: последствия мощного снегопада

Тюменцы отмечают, что такой мощный снегопад в мае случается нечасто. Особенно, учитывая то, что в 20-х числах апреля в областной столице столбики термометров поднялись до +30. Впрочем, выпавший снег опечалил далеко не всех — к примеру, на КПД и в Ново-Патрушева, местные жители снегу обрадовались и даже вылепили снеговика.