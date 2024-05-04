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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Тюмени прошел 3 мая мощный снегопад

Тюмень занесло снегом: последствия мощного снегопада

4 мая 2024, 05:56
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени прошел 3 мая мощный снегопад

Обрушившиеся накануне на Тюмень ураганный ветер и мощный снегопад повалили в городе несколько деревьев и повредили припаркованные автомобили. О произошедших ЧП сообщили жители областной столицы в социальных сетях.
«На улице Мельзаводская дерево упало, повредило машину и перегородило проезд», — посетовали горожане.
Фото: Типичная Тюмень
«На Червишевском тракте, 45, упало дерево. Осталась сильная вмятина. Такого еще не было, чтобы ветки ломались от мокрого снега», — сообщили тюменцы.
Фото: ЧС Тюмень

Также повалило деревья в 6-м микрорайоне, на Товарном шоссе, Широтной, Сургутской, Уральской.

Фото: ЧС Тюмень

По прогнозам метеорологов, непогода продлится в Тюмени до понедельника, 5 мая. Сегодня ожидаются ураганный ветер до 20-22 м/с, снегопад. В воскресенье также прогнозируется снег.

Фото: nashgorod.ru

Тюменцы отмечают, что такой мощный снегопад в мае случается нечасто. Особенно, учитывая то, что в 20-х числах апреля в областной столице столбики термометров поднялись до +30. Впрочем, выпавший снег опечалил далеко не всех — к примеру, на КПД и в Ново-Патрушева, местные жители снегу обрадовались и даже вылепили снеговика.

Видео от Владимира Каровца
Видео: ЧС Тюмень

А некоторые тюменцы даже начали писать стихи:

Люблю снежок в начале мая,

Морозец, легкий гололед,

И лыжи снова доставая,

В восторге я, что снег идет.

Под снегом скрылись помидоры,

Пусть кое-где торчит тюльпан,

И их, однако, очень скоро

Весенний заметет буран.

И вряд ли я весну увижу –

Изменницу и егозу…

Май, снег, метель и скоро лыжи.

И Тютчев зря любил грозу.

Фото Denis SychevФото Denis Sychev
Фото Denis SychevФото Denis Sychev
Фото Denis SychevФото Denis Sychev
Фото Denis Sychev
Фото: ЧС Тюмень

По данным городской администрации, в Тюмени накануне выпало более 22 мм осадков, что составляет 50% от месячной нормы. В настоящее время дорожные службы города приступили к устранению последствий непогоды.

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