Тюмень занесло снегом: последствия мощного снегопада

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
«На улице Мельзаводская дерево упало, повредило машину и перегородило проезд», — посетовали горожане.
«На Червишевском тракте, 45, упало дерево. Осталась сильная вмятина. Такого еще не было, чтобы ветки ломались от мокрого снега», — сообщили тюменцы.
Также повалило деревья в 6-м микрорайоне, на Товарном шоссе, Широтной, Сургутской, Уральской.
По прогнозам метеорологов, непогода продлится в Тюмени до понедельника, 5 мая. Сегодня ожидаются ураганный ветер до 20-22 м/с, снегопад. В воскресенье также прогнозируется снег.
Тюменцы отмечают, что такой мощный снегопад в мае случается нечасто. Особенно, учитывая то, что в 20-х числах апреля в областной столице столбики термометров поднялись до +30. Впрочем, выпавший снег опечалил далеко не всех — к примеру, на КПД и в Ново-Патрушева, местные жители снегу обрадовались и даже вылепили снеговика.
А некоторые тюменцы даже начали писать стихи:
Люблю снежок в начале мая,
Морозец, легкий гололед,
И лыжи снова доставая,
В восторге я, что снег идет.
Под снегом скрылись помидоры,
Пусть кое-где торчит тюльпан,
И их, однако, очень скоро
Весенний заметет буран.
И вряд ли я весну увижу –
Изменницу и егозу…
Май, снег, метель и скоро лыжи.
И Тютчев зря любил грозу.
По данным городской администрации, в Тюмени накануне выпало более 22 мм осадков, что составляет 50% от месячной нормы. В настоящее время дорожные службы города приступили к устранению последствий непогоды.