Речные прогулки на теплоходе по тюменской Туре подорожали

Ранее «Наш Город» писал, что в Туре продолжает увеличиваться уровень воды. По данным на утро 4 мая, он достиг отметки 461 сантиметр выше нуля поста — за сутки рост составил 3 сантиметра. При этом средним уровнем считается отметка 572 сантиметра. Абсолютный минимум был установлен в октябре 2023 года — тогда вода опустилась до -95 сантиметров, максимум был зарегистрирован во время половодья 2016 года — уровень Туры поднялся до 868 сантиметров.