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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Прогулки на теплоходе по Туре подорожали на 100 рублей

Речные прогулки на теплоходе по тюменской Туре подорожали

4 мая 2024, 04:32
Фото: Тюменская судоходная компания

Прогулки на теплоходе по Туре подорожали на 100 рублей

В Тюмени выросла стоимость речных прогулок по реке Туре. В этом году все тарифы увеличились на 100 рублей.
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Тура

По данным, указанным на сайте Тюменской судоходной компании, теперь стоимость взрослого билета на часовую прогулку составляет 600 рублей (годом ранее 500 рублей), детского билета (от 3 до 6 лет, дети до 3 лет — бесплатно) — 500 рублей (годом ранее 400 рублей).

Фото: Тюменская судоходная компания

За часовую прогулку в вечерние часы с живой музыкой (с 18:00) придется заплатить 700 рублей. Детских тарифов на вечерние программы нет. Двухчасовые прогулки подорожали до 1200 и 1400 рублей — детский и взрослый билеты соответственно.

Отметим, речные прогулки в Тюмени по реке Туре стартовали на минувшей неделе — с 27 апреля. Теплоходы курсируют по реке ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Расписание корректируется в зависимости от погодных условий — 3 мая и 4 мая речные прогулки отменили из-за непогоды.

Ранее «Наш Город» писал, что в Туре продолжает увеличиваться уровень воды. По данным на утро 4 мая, он достиг отметки 461 сантиметр выше нуля поста — за сутки рост составил 3 сантиметра. При этом средним уровнем считается отметка 572 сантиметра. Абсолютный минимум был установлен в октябре 2023 года — тогда вода опустилась до -95 сантиметров, максимум был зарегистрирован во время половодья 2016 года — уровень Туры поднялся до 868 сантиметров.

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