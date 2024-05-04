Речные прогулки на теплоходе по тюменской Туре подорожали

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
По данным, указанным на сайте Тюменской судоходной компании, теперь стоимость взрослого билета на часовую прогулку составляет 600 рублей (годом ранее 500 рублей), детского билета (от 3 до 6 лет, дети до 3 лет — бесплатно) — 500 рублей (годом ранее 400 рублей).
За часовую прогулку в вечерние часы с живой музыкой (с 18:00) придется заплатить 700 рублей. Детских тарифов на вечерние программы нет. Двухчасовые прогулки подорожали до 1200 и 1400 рублей — детский и взрослый билеты соответственно.
Отметим, речные прогулки в Тюмени по реке Туре стартовали на минувшей неделе — с 27 апреля. Теплоходы курсируют по реке ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Расписание корректируется в зависимости от погодных условий — 3 мая и 4 мая речные прогулки отменили из-за непогоды.
Ранее «Наш Город» писал, что в Туре продолжает увеличиваться уровень воды. По данным на утро 4 мая, он достиг отметки 461 сантиметр выше нуля поста — за сутки рост составил 3 сантиметра. При этом средним уровнем считается отметка 572 сантиметра. Абсолютный минимум был установлен в октябре 2023 года — тогда вода опустилась до -95 сантиметров, максимум был зарегистрирован во время половодья 2016 года — уровень Туры поднялся до 868 сантиметров.