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150 детей из тюменских семей, пострадавших во время паводка, отправили на отдых

Дети из семей, пострадавших от паводка, отдохнут в тюменском лагере

4 мая 2024, 09:01
Фото: 1MI

150 детей из тюменских семей, пострадавших во время паводка, отправили на отдых

В тюменский оздоровительный центр «Ребячья республика» сегодня приехали 150 детей из Ишима, Ишимского и Казанского районов, семьи которых пострадали от наводнения.

Бесплатные путевки в лагерь организовало правительство Тюменской области. Ребята проведут в оздоровительном центре две недели. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Отметим, уровень воды в Ишиме в районе села Казанское, города Ишим и села Абатское медленно снижается. В городе Ишиме за последние четыре часа вода снизилась на 3 сантиметра, до отметки 10,26 метра, в Ильинке — на 2 сантиметра, до 827 сантиметров. В районе села Абатское уровень воды в Ишиме уменьшился на 1 сантиметр до 12,34 метра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Викуловском районе продолжается подъем уровня воды в реке. В настоящее время вода поднялась до отметки 11,63 метра выше нуля поста.

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