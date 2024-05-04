Дети из семей, пострадавших от паводка, отдохнут в тюменском лагере

Отметим, уровень воды в Ишиме в районе села Казанское, города Ишим и села Абатское медленно снижается. В городе Ишиме за последние четыре часа вода снизилась на 3 сантиметра, до отметки 10,26 метра, в Ильинке — на 2 сантиметра, до 827 сантиметров. В районе села Абатское уровень воды в Ишиме уменьшился на 1 сантиметр до 12,34 метра.