Трасса Тюмень — Омск под угрозой: из-за ветра в Абатском районе начался шторм

По информации ГИБДД по Тюменской области, движение на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области продолжается в реверсивном режиме. На участке работают инспекторы ДПС. Автовладельцам рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, водителям, которые уже перешли на летнюю резину, временно отказаться от поездок.