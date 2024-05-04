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В Абатском районе из-за сильного ветра начался шторм

Трасса Тюмень — Омск под угрозой: из-за ветра в Абатском районе начался шторм

4 мая 2024, 07:18
Фото: МЧС

В Абатском районе из-за сильного ветра начался шторм

Непогода в Тюменской области усугубила ситуацию с паводком. Из-за сильного ветра в селе Абатское начался шторм.
«Раннее утро 4 мая 2024 года, село Абатское. Шторм. Дождь и сильный ветер. Давление на временную насыпь в районе дамбы на федеральной трассе Тюмень — Омск колоссальное — по ней бьет большая волна. Опасность заключается в постоянном появлении продольных трещин и осыпании грунта в сторону воды», — сообщил глава администрации Абатского района Игорь Васильев.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

По его словам, наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений ведется в круглосуточном режиме. Для сохранения дамб и временных насыпей в селе Абатском находится значительная группировка сил и средств — строители и дорожники, спасатели МЧС, волонтеры.

В настоящее время уровень воды в Ишиме в районе села Абатское продолжает снижаться — за последние два часа вода убыла еще на 1 сантиметр, до отметки 12,34 метра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

По информации ГИБДД по Тюменской области, движение на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области продолжается в реверсивном режиме. На участке работают инспекторы ДПС. Автовладельцам рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, водителям, которые уже перешли на летнюю резину, временно отказаться от поездок.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе Викулово повысился на 12 сантиметров — до отметки 11,63 метра. Пик половодья в муниципалитете ожидается через неделю.

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