«Рыбалка» на миллионы. Мошенники в Тюменской области используют новую схему обмана

Для этого, по словам специалиста, стоит самостоятельно обратиться к источнику, приславшему вам ссылку или отвечающему за компанию, к которой относится приложение. Если это сфера здравоохранения, то достаточно позвонить в клинику, данные из которой вы хотите получить или же в страховую службу. Банковские приложения наиболее безопасно устанавливать в филиале банка, местные сотрудники точно знают, как безопасно скачать их сервис и избежать кражи ваших данных.