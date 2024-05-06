«Рыбалка» на миллионы. Мошенники в Тюменской области используют новую схему обмана

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Мошенники активно пользуются технологизацией жизни. Для удобства граждан многие службы используют приложения и массовые рассылки. Это играет на руку мошенникам, которые мастерски подделывают уведомления в своих корыстных целях.
Один из наиболее современных способов мошенничества — фейковые приложения. Это одна из разновидностей фишинга (от англ. phishing — «рыбная ловля» — прим. ред). Жертве отправляют рассылку в период оплаты ЖКХ со ссылкой на приложение и сообщением, что в нем все можно оплатить удобно и быстро. Могут также предложить скачать приложение Минздрава, ГИБДД или другого серьезного ведомства, которое также окажется фейковым.
«Сейчас хакеры могут создавать зеркала сайтов и полностью копировать интерфейс. Вам могут прислать ссылку в магазин приложений вашей операционной системы и вам будет казаться, что оно скачивается именно оттуда, однако это не так. Скорее всего в приложении вас попросят указать ИНН, данные паспорта или другие личные данные, которыми потом распорядится мошенник. Таким путем можно получить полный доступ и к самому устройству, с которого был выполнен вход, а в нем — приложения банков и другие значимые данные», — объяснил «Нашему городу» IT-специалист Даниил Нечаев.
В прокуратуре Тюменской области сообщают, что фишинг, действительно, очень популярное средство, используемое мошенниками. В прошлом году киберпреступники лишили тюменцев миллиарда рублей. Число подобных интернет-преступлений в 2023 году выросло на 24% — это 9,5 тысяч эпизодов.
«Если совсем недавно похищались денежные средства, находящиеся на счетах граждан, то сейчас путем обмана на них оформляются кредиты. Фактически каждый четвертый похищенный мошенниками рубль является заемным. Несмотря на принимаемые профилактические меры ежедневно жертвами телефонных и интернет-мошенников, становятся десятки жителей региона», — говорят в прокуратуре.
Специалист рекомендует перед скачиванием любого приложения по ссылке попытаться найти его в официальном магазине вашей операционной системы самостоятельно. если вы его там не обнаружили, то скорее всего вас пытались обмануть. Однако и наличие приложения в официальном сервисе не гарантирует его безопасность даже, если вас утверждают, что магазин защищен.
«Активно заливаются фейковые приложения даже на яблочные сервисы, которые позиционируются, как наиболее защищенные. Особенно активно копируют приложения банков — так напрямую можно получить доступы к счетам жертвы. Перед авторизацией в любом приложении важно убедиться, что оно подлинное», — советует Нечаев.
Для этого, по словам специалиста, стоит самостоятельно обратиться к источнику, приславшему вам ссылку или отвечающему за компанию, к которой относится приложение. Если это сфера здравоохранения, то достаточно позвонить в клинику, данные из которой вы хотите получить или же в страховую службу. Банковские приложения наиболее безопасно устанавливать в филиале банка, местные сотрудники точно знают, как безопасно скачать их сервис и избежать кражи ваших данных.
«Мы привыкли к том, что все автоматизировано, но не привыкли проверять информацию и сервисы. Важно понимать, что ваши данные можно украсть по одному клику по подозрительной ссылке. Держите это в голове, когда что-то скачиваете или вводите свои данные», — говорит IT-специалист.
Также тюменцам рекомендуют не указывать на сайтах и маркетплейсах данные основного счета. Для этих целей стоит завести отдельную банковскую карту, на которую с основного счета вы сможете положить необходимую сумму.
К тому же не рекомендуется переустанавливать банковские приложения самостоятельно. Сейчас не у каждого банка в свободном доступе есть приложение, и ни в коем случае не стоит пытаться скачать что-то обходным путем. Высока вероятность, что возможность скачивания вам предоставляют злоумышленники.
Помните, что любую информацию необходимо проверять. Для этого достаточно самостоятельного обращения в структуру, с сервисом которой вы желаете взаимодействовать.