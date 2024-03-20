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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Прокуратура Тюменской области пообещала помочь раненому бойцу СВО.

«Идем до Бастрыкина»: прокуратура Тюменской области обещала помочь раненому бойцу СВО

20 марта 2024, 09:31
Фото: 1MI
Прокуратура Тюменской области пообещала помочь раненому бойцу СВО.

Прокуратура Тюменской области пообещала помочь раненому бойцу СВО

После публикации «Нашего города» о тюменском бойце СВО, который вынужден обследоваться после ранения на поле боя за свой счет, прокуратура региона обещала взяться за его проблему и добиться помощи.

В редакцию на анонимных условиях обратился боец СВО, он рассказал, что после получения ранения при выполнении боевой задачи, в военном госпитале ему отказали в проведении полного медицинского обследования. Сделать это мужчине пришлось в частной клинике, однако результаты анализов сторонней больницы в госпитале не принимают. За решение этой проблемы тюменского бойца взялась местная прокуратура, однако у нее нет достаточных полномочий, чтобы решить вопрос самостоятельно, так как проблемами и жалобами бойцов занимается военная прокуратура.

«Я попал на прием к нашим прокурорам, сотрудница была в ужасе от того, что я ей рассказал. Она обещала взяться за мою проблему и обратиться в военную прокуратуру. Мне сказали, что я поступаю правильно, рассказывая о проблеме публично, это поможет поднять проблемы на федеральный уровень — до Бастрыкина. Это может помочь и другим бойцам, которые попадут в такую же ситуацию», — рассказал «Нашему городу» военный.

Он также отметил, что на приеме его проконсультировали по всем имеющимся вопросам и пообещали принять меры для того, чтобы мужчина получил должную помощь и поддержку.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне СВО погиб 28-летний боец из Тюменской области. Известно, что родственники искали его с 4 января. Боец с позывным «Мега» числился пропавшим без вести.

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