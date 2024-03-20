«Идем до Бастрыкина»: прокуратура Тюменской области обещала помочь раненому бойцу СВО

В редакцию на анонимных условиях обратился боец СВО, он рассказал, что после получения ранения при выполнении боевой задачи, в военном госпитале ему отказали в проведении полного медицинского обследования. Сделать это мужчине пришлось в частной клинике, однако результаты анализов сторонней больницы в госпитале не принимают. За решение этой проблемы тюменского бойца взялась местная прокуратура, однако у нее нет достаточных полномочий, чтобы решить вопрос самостоятельно, так как проблемами и жалобами бойцов занимается военная прокуратура.