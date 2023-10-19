«Я ранен — мне нужна помощь»: тюменский боец из зоны СВО обратился к Путину

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В редакцию издания боец отправил видео, на котором рассказал, с какими проблемами ему пришлось столкнуться в зоне боевых действий и как сейчас страдает его семья. Боец пожелал остаться анонимным, так как продолжает выполнять болевые задачи в зоне СВО.
«Я заключил контракт с Минобороны пошел добровольно защищать свою родину. Контракт был заключен 8 сентября 2023 года в городе Тюмени. Получил от военкомата назначение, купить билеты на ж/д вокзале и отправился в город дислокации. Дальше я прибыл в место боевых действий и начал выполнять боевые задачи. В ходе несения службы, в ходе выполнения задачи меня ударной волной откинуло и получил повреждение позвоночника. Я ничего не помню, как это всё произошло», — рассказал тюменский боец «Нашему городу».
После получения травмы, мужчину товарищи отнесли к медикам. Он рассказывает, что там ему поставили обезболивающее, но позже у него открылось внутреннее кровотечение. Боец подозревает, что это связано с язвой, от которой он страдал ранее.
«На данный момент у меня отнимаются ноги, болит позвоночник, меня мучают адские боли, но здесь врачи мне ставят только одно обезболивающее и „омепразол“. Я хочу сказать одно — Владимир Владимирович Путин, прошу обратить внимание и помочь в моей ситуации. Мне запрещают проходить обследования в платной клинике, мне запрещают выезжать в другие медицинские учреждения. Почему я не могу пройти медосмотр для своего здоровья?», — спрашивает боец у президента.
Сейчас мужчина желает сделать МРТ брюшной полости, однако говорит, что в части ему запрещают это делать.
«Владимир Владимирович, мы же пошли служить в армию Российской Федерации, я лично пошёл защищать Родину. Я же никуда не уходил, не убегал. Мне сейчас тяжело ходить, но я не могу попасть в больницу», — сетует боец.
Еще одна тема, с которой боец обращается к президенту — денежное довольствие. Солдат сообщает, что ему не приходят обещанные выплаты. У бойца дома жена и двое детей. Однако за 2 месяца службы ему выплатили лишь 12 тысяч рублей. Он не приписан ни к одной части и не получил денег за контракт и губернаторские выплаты.
«Я никуда не собираюсь убегать, я просто не понимаю, почему нам ставят такие запреты? Почему нет выплат? Я хочу попросить о помощи, чтобы меня дали возможность понять, что творится со своим здоровьем. И самое главное — прошу, разберитесь с выплатами, у меня семья! 12 тысяч за 2 месяца — им на это не прожить. Владимир Владимирович, дай Бог вы это услышите», — говорит боец.
Родственниками бойца подтвердили «Нашему городу», что мужчина действительно находится на СВО и нуждается в медицинской помощи. По их словам, сейчас отец семейства надеется, что все же сможет получить помощь врачей и его семья будет обеспечена обещанными средствами.
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских сообщил, что боец имеет полное право обратиться в военную прокуратуру, если командир не отпускает его лучиться.
«В случае получения отказа от командира, с полученным рапортом боец может обратиться к военному прокурору, который обязан там находиться. Там его права защищает военная прокуратура. Также, если в войсковой части находится доктор, который не принимает должных мер для здоровья бойца, то это также повод для обращения. К сожалению, мы здесь в Тюмени можем действовать также — только через военную прокуратуру. Будь боец в Тюмени, мы бы обеспечили ему медицинское обследование», — сообщил «Нашему городу» Олег Датских.
Он также подчеркнул, что сейчас в Тюменской области занимаются проблемами нарушения прав военнослужащих в зонах боевых действий. Уполномоченный истребует необходимые документы, чтобы законным путем добиться необходимых мер для бойцов. Однако принимать решения в отношении военных, которые еще находятся в зоне СВО, у Датских нет полномочий.
Родственники бойца сообщили корреспонденту «Нашего города», что заявление было написано еще на прошлой неделе — в четверг, однако до сих пор ответа никто так и не получил. Именно поэтому было принято решение — обратиться напрямую к президенту.