«Я ранен — мне нужна помощь»: тюменский боец из зоны СВО обратился к Путину

Еще одна тема, с которой боец обращается к президенту — денежное довольствие. Солдат сообщает, что ему не приходят обещанные выплаты. У бойца дома жена и двое детей. Однако за 2 месяца службы ему выплатили лишь 12 тысяч рублей. Он не приписан ни к одной части и не получил денег за контракт и губернаторские выплаты.