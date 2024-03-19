В зоне СВО погиб 28-летний боец из Тюменской области. Его тезка был судим дважды

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Известно, что родственники искали его с 4 января. Боец с позывным «Мега» числился пропавшим без вести. Как выяснилось, Константин не смог выйти из-под обстрела.
В социальных сетях семье погибшего выражают искренние соболезнования.
«Косте вечная память и вечный покой. Не принимает сердце тяжёлых вестей, особенно, когда знаешь парней с рождения, когда они были просто обычными мальчишками. Наши погибшие мальчишки, парни, воины, вечная вам память», — написала Любовь П.
Напомним, что в 2022 году полный тёзка Магафурова обвинялся в поджоге автомобиля своей знакомой. Известно, что мужчина совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения, однако в содеянном раскаялся. Сообщалось, что подсудимый нарушил закон, имея не снятые и не погашенные в установленном законом порядке судимости.
Машину потушили вовремя. Фигуранта отправили на 2 года в исправительную колонию. Также с него взыскали моральный ущерб.