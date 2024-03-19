В зоне СВО погиб 28-летний боец из Тюменской области. Его тезка был судим дважды

Напомним, что в 2022 году полный тёзка Магафурова обвинялся в поджоге автомобиля своей знакомой. Известно, что мужчина совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения, однако в содеянном раскаялся. Сообщалось, что подсудимый нарушил закон, имея не снятые и не погашенные в установленном законом порядке судимости.