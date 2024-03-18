«Им бы жить, да жить»: Сразу два бойца из Тюменской области погибли в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Новотарманскую школу Тюменского района пришли скорбные вести о том, что один из их выпускников пал в зоне СВО.
Сергею Антропову было 23 года. Молодой человек окончил школу в 2018 году, а на фронт отправился в 2023 году. Одноклассники Сергея выражают искренние соболезнования по случаю утраты его семье. В социальных сетях они заявляют, что будут помнить смелого бойца.
Еще один боец из Тюменской области пал в зоне спецоперации в феврале 2024 года. Церемония прощания с Руфатом Алишевым состоялась 8 марта в Вагайском районе.
Руфат родился в 1994 году. После учебы он служил в армии, потом работал. Решение о службе по контракту он принял в июле 2023 года. Погиб военный в феврале.
Сестра Алишева рассказала, что брат всегда был очень отзывчивым и добродушным. Имел много друзей и никогда не отчаивался. Колоссальную поддержку он оказывал близким.
Слова поддержки его семье звучат в каждом послании земляков.
«Был очень хорошим, добрым человеком. До сих пор не верится, — высказалась Руслана в социальных сетях.
„Молоденький совсем, ему бы жить, да жить… Соболезнования родным“, — написала Лаура Силина.
Александр Моор также выразил соболезнования семье военного. Губернатор Тюменской области заявил, что жизненный путь Руфата достоин подвига воина Великой Отечественной войны.
Ранее «Наш город» сообщал о смерти в зоне СВО выпускника ТВВИКУ.