«Им бы жить, да жить»: Сразу два бойца из Тюменской области погибли в зоне СВО

Сергею Антропову было 23 года. Молодой человек окончил школу в 2018 году, а на фронт отправился в 2023 году. Одноклассники Сергея выражают искренние соболезнования по случаю утраты его семье. В социальных сетях они заявляют, что будут помнить смелого бойца.