Нет сопровождающего: тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Связь с Артемом оборвалась в феврале 2022 года. Последний раз он разговаривал с родными перед отправлением на учения в Курск. Что с ним произошло — неизвестно, но в начале февраля 2024 года его матери — Анжелике Толмачовой, сообщили, что тело ее сына найдено.
Однако, рассказывает женщина 72.ru, она никак не может добиться отправления тела Артема в Тюмень. По ее словам, сотрудники морга перепутали данные, поэтому тело ее сына до сих пор находится там.
Анжелика не знает, когда борт с телом прилетит в Тюмень. Она утверждает, что власти никак не могут найти сопровождающего.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области. 44-летний Рудольф Абайдулин прослужил меньше месяца.