Нет сопровождающего: тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына

Связь с Артемом оборвалась в феврале 2022 года. Последний раз он разговаривал с родными перед отправлением на учения в Курск. Что с ним произошло — неизвестно, но в начале февраля 2024 года его матери — Анжелике Толмачовой, сообщили, что тело ее сына найдено.