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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына

Нет сопровождающего: тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына

23 февраля 2024, 10:55
Фото: 1MI

Тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына

Сына Анжелики Толмачовой сначала признали пропавшим без вести, а позже — погибшим. Тело Артема нашли в январе, но когда его вышлют в Тюмень — неизвестно.

Связь с Артемом оборвалась в феврале 2022 года. Последний раз он разговаривал с родными перед отправлением на учения в Курск. Что с ним произошло — неизвестно, но в начале февраля 2024 года его матери — Анжелике Толмачовой, сообщили, что тело ее сына найдено.

Однако, рассказывает женщина 72.ru, она никак не может добиться отправления тела Артема в Тюмень. По ее словам, сотрудники морга перепутали данные, поэтому тело ее сына до сих пор находится там.

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Анжелика не знает, когда борт с телом прилетит в Тюмень. Она утверждает, что власти никак не могут найти сопровождающего.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области. 44-летний Рудольф Абайдулин прослужил меньше месяца.

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