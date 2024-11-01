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Трагедия

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В Тюменской области в жутком ночном пожаре погиб мужчина
Сегодня в селе Вагай произошла трагедия: на пожаре погиб человек. На улице 2-я Комсомольская около часа ночи загорелся частный дом. Пожарные ликвидировали огонь на площади 132 квадратных метра. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего.
1 ноября, 08:00
«Наш сынок погиб»: из зоны СВО не вернулся юный боец из Тюмени
2 октября, 10:01
В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников: что известно?
В исправительной колонии №19 в Волгоградской области заключенные захватили несколько человек. Есть погибшие. Что происходит сейчас?
23 августа, 11:13
В Тюменской области увеличили штрафы для виновных в гибели людей на воде
Власти Тюменской области увеличивают штрафы за нарушения охраны людей у воды после волны смертей отдыхающих в регионе. Об этом сообщает информационный центр областного правительства. Административную ответственность теперь несут также должностные и юридические лица.
19 июня, 07:40
Губернатор Тюменской области Моор отменил все развлекательные мероприятия в регионе
В связи с трагическими событиями в московском «Крокус Сити Холле» в Тюменской области будут отменены все развлекательные мероприятия на ближайшие выходные, об этом сообщил губернатор Александр Моор.
22 марта, 20:48
Теракт в «Крокус Сити Холле»: новые подробности жуткой трагедии
22 марта, 19:35
В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований
В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований. Информацию об этом предоставили в отчете деятельности региональной полиции по итогам 2023 года.
20 марта, 09:32
«Им бы жить, да жить»: Сразу два бойца из Тюменской области погибли в зоне СВО
Очередные похоронки пришли в Тюменскую область из зоны специальной военной операции. На СВО погибли двое молодых солдат.
18 марта, 11:01
Супруг погибшей дознавательницы МВД из Тюмени опроверг измену и ссору с женой
Супруг погибшей сотрудницы МВД в Тюменской области отрицает сведения о ссоре с женой накануне трагедии. Напомним, что смерть матери троих детей произошла в декабре 2023 года.
22 февраля, 10:24
Ее не на что хоронить! Подробности кровавой драмы в тобольском ТЦ «Югра»
Смерть 39-летней жительницы Тобольска Светланы Яцковской потрясла всю Россию. Мать двоих детей жестоко зарезали в офисе собственной юридической компании. Стали известны подробности кровавой драмы. В обстоятельствах трагедии, разбирался «Наш город».
9 февраля, 12:02
На площадке строящегося ЖК в Тобольске рухнул башенный кран
В Тобольске на стройке «Зона Вузов» ЖК «Ритм» рухнул башенный кран. Фотографии с места ЧП распространились в социальных сетях.
5 февраля, 11:40
42-летняя учительница из Тюменской области умерла при странных обстоятельствах
Умерла Ольга Линдигрин, 42-летняя учительница начальных классов из Ишима. Как рассказал её супруг журналистам, смерть наступила 31 января. Женщина в течение месяца лечилась от двусторонней пневмонии в инфекционном отделении ишимской больницы №4.
1 февраля, 10:19
2023
Ребенок провалился под лед в Тюменской области
После недавней гибели рыбака, провалившегося под лед, подобная трагедия чуть не постигла школьника. Граждане, ставшие свидетелями инцидента, успели спасти ребенка от смерти.
3 ноября 2023, 10:30
Тюменец снял фильм и планирует показать его за рубежом
Короткометражный фильм «Не спеши» уже получил некоторые награды с разных отечественных кинофестивалей. Теперь режиссер хочет покорить зарубежные премии.
23 октября 2023, 14:16
В Тюмени раскрыли тайну жестокого убийства женщины
В феврале прошлого года в мешке на мусоросортировочном заводе было обнаружено тело женщины. Спустя почти полтора года криминалисты раскрыли подробности этого дела.
19 октября 2023, 18:33
Страшная трагедия произошла в тюменском селе: в ДТП погибли двое пожилых людей
Смертельное ДТП случилось в селе Юргинском.
30 июня 2023, 13:17
Час назад в Тюмени произошла трагедия: водителю стало плохо за рулем
Автомобиль «Ситроен», двигаясь по улице 50 лет Октября, 8, въехал в бордюр и опрокинулся вечером 20 июня.
20 июня 2023, 15:57
«От головной боли до комы»: тюменец скончался в реанимации инфекционной больницы
6 июня 2023, 08:51
Тело 18-летней девушки, спрыгнувшей вчера с моста Челюскинцев, нашли
Водолазы ГКУ ТО ТОСЭР извлекли тело юной девушки из реки Тура.
31 мая 2023, 14:41
Итоги недели: приговор Бережному, утонул подросток, учителей заставляют выбирать ЕР
28 мая 2023, 14:39

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