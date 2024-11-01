В Тюменской области увеличили штрафы для виновных в гибели людей на воде

Власти Тюменской области увеличивают штрафы за нарушения охраны людей у воды после волны смертей отдыхающих в регионе. Об этом сообщает информационный центр областного правительства. Административную ответственность теперь несут также должностные и юридические лица.