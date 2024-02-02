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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Тюмени простились с погибшим на СВО бойцом

«Сердце разрывается от боли»: на СВО погиб рядовой из Тюмени

2 февраля 2024, 10:12
Фото: 1MI

В Тюмени простились с погибшим на СВО бойцом

Сергей Рожков погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Мужчине было всего 33 года.

Сергей Рожков проходил службу в звании рядового. Мужчина погиб 20 января 2024 года.

«Братик, покойся с миром! Не верю, что тебя больше нет! Сердце разрывается от боли», — пишет сестра бойца Мария Ткач.
Фото: Мария Ткач / ВКонтакте

Простились с тюменцем 31 января. За боевые заслуги он был награжден званием кавалера ордена Мужества посмертно.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб снайпер из Тюменской области. Вячеславу Томилову было 34 года.

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