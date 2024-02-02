«Сердце разрывается от боли»: на СВО погиб рядовой из Тюмени

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Сергей Рожков проходил службу в звании рядового. Мужчина погиб 20 января 2024 года.
«Братик, покойся с миром! Не верю, что тебя больше нет! Сердце разрывается от боли», — пишет сестра бойца Мария Ткач.
Простились с тюменцем 31 января. За боевые заслуги он был награжден званием кавалера ордена Мужества посмертно.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб снайпер из Тюменской области. Вячеславу Томилову было 34 года.