Собирался на боевое задание: в зоне СВО пропал контрактник из Тюмени

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В зоне СВО пропал контрактник из Тюмени Александр Петров. Последний раз 26-летний боец с позывным «Петруха» созванивался с родными 15 марта 2024 года. Незадолго до исчезновения он сообщил им, что собирается на боевое задание, рассказала координатор фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова 72.ru.
Рост Александра — 180 сантиметров, на его теле много татуировок. Тюменец окончил школу №15 и после учебы отправился в армию, а уже после срочной службы служил по контракту. На СВО он отправился около месяца назад. Его ждут мама и невеста.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 27-летний контрактник из Тюменской области. До того, как стало известно о гибели Сураджа Гавшиницева, он числился пропавшим без вести.