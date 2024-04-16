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В зоне СВО пропал контрактник из Тюмени

Собирался на боевое задание: в зоне СВО пропал контрактник из Тюмени

16 апреля 2024, 06:57
Фото: 1MI

В зоне СВО пропал контрактник из Тюмени

Незадолго до исчезновения Александр Петров смог связаться с близкими. Новостей от него нет с 15 марта.

В зоне СВО пропал контрактник из Тюмени Александр Петров. Последний раз 26-летний боец с позывным «Петруха» созванивался с родными 15 марта 2024 года. Незадолго до исчезновения он сообщил им, что собирается на боевое задание, рассказала координатор фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова 72.ru.

Фото: Фонд «Путевка в жизнь»

Рост Александра — 180 сантиметров, на его теле много татуировок. Тюменец окончил школу №15 и после учебы отправился в армию, а уже после срочной службы служил по контракту. На СВО он отправился около месяца назад. Его ждут мама и невеста.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 27-летний контрактник из Тюменской области. До того, как стало известно о гибели Сураджа Гавшиницева, он числился пропавшим без вести.

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