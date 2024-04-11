«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Салехардцам Илья известен по совместной учебе в школе №6. Потом работал пожарным.
Боец проходил службу в десантно-штурмовой бригаде Севастополя. В феврале этого года пополнил ряды штурмового отряда, где проявил себя, как грамотный, ответственный боец и был назначен на командную должность.
«Мы потеряли боевого товарища, храброго воина и защитника Отечества. Разделяю боль невосполнимой утраты с родными и близкими Ильи. Он погиб как настоящий герой, доблестно сражаясь за мир в своём Отечестве, за безопасность своих соотечественников», — сказал командир отряда, где служил тюменец.
Ранее «Наш город сообщал», что в Тюмени простились с бойцом СВО, которого мать искала два года.