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В Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО

«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО

11 апреля 2024, 10:37
Фото: 1MI

В Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО

В зоне проведения специальной воной операции погиб уроженец Салехарда Илья Криваногов. Прощание с бойцом состоится в Тюмени.

Салехардцам Илья известен по совместной учебе в школе №6. Потом работал пожарным.

Боец проходил службу в десантно-штурмовой бригаде Севастополя. В феврале этого года пополнил ряды штурмового отряда, где проявил себя, как грамотный, ответственный боец и был назначен на командную должность.

Фото: «Медиацентр Салехард»
«Мы потеряли боевого товарища, храброго воина и защитника Отечества. Разделяю боль невосполнимой утраты с родными и близкими Ильи. Он погиб как настоящий герой, доблестно сражаясь за мир в своём Отечестве, за безопасность своих соотечественников», — сказал командир отряда, где служил тюменец.

Ранее «Наш город сообщал», что в Тюмени простились с бойцом СВО, которого мать искала два года.

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