Готовьтесь к пробкам: дороги в центре Тюмени перекроют на полгода

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 06:35
Проезд запретят:
Автобусы городских маршрутов № 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.
В этом году по улице Ленина пройдут работы по капитальному ремонту в рамках второго этапа (всего из будет три). Согласно контракту все работы должны быть завершены в срок до 25 ноября 2025 года.
Из бюджета Тюмени на работы по реконструкции Ленина выделен 1 миллиард 225 миллионов рублей. Тендер по определению подрядной организации, которая займется выполнением работ, состоялся в апреле этого года. На участие в закупке была подана только одна заявка — единственного участника аукциона, имя которого неизвестно, признали победителем.
Первый этап капитального ремонта был проведен в 2023 году. Из бюджета на него потратили 745,8 миллиона рублей. Реконструкцию участка от музея «Городская дума» до Семакова проводила компания «Мостострой-11».