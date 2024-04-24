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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Тюмени на полгода перекроют дороги в центре города

Готовьтесь к пробкам: дороги в центре Тюмени перекроют на полгода

24 апреля 2024, 05:50
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на полгода перекроют дороги в центре города

С 1 мая по 1 ноября 2024 года в связи с капитальным ремонтом по улице Ленина будут закрыты для движения транспортных средств автодороги по четырем участкам улиц.

Проезд запретят:

  • по улице Ленина — от Красина до Челюскинцев,
  • по улице Тургенева — от Ленина до Урицкого,
  • по улице Семакова — от Ленина до Улицкого,
  • по улице Кирова — от Ленина до Урицкого.
Фото: Администрация Тюмени

Автобусы городских маршрутов № 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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В этом году по улице Ленина пройдут работы по капитальному ремонту в рамках второго этапа (всего из будет три). Согласно контракту все работы должны быть завершены в срок до 25 ноября 2025 года.

Из бюджета Тюмени на работы по реконструкции Ленина выделен 1 миллиард 225 миллионов рублей. Тендер по определению подрядной организации, которая займется выполнением работ, состоялся в апреле этого года. На участие в закупке была подана только одна заявка — единственного участника аукциона, имя которого неизвестно, признали победителем.

Первый этап капитального ремонта был проведен в 2023 году. Из бюджета на него потратили 745,8 миллиона рублей. Реконструкцию участка от музея «Городская дума» до Семакова проводила компания «Мостострой-11».

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