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Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков

Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков

24 апреля 2024, 06:51
Фото: 1MI
Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков

Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков

Паводки в Тюменской области обернутся не только затоплением территории, но и нашествием комаров и мошек. Из-за обширного розлива воды насекомые активно размножаются и во влажных условиях их продолжительность жизни может существенно вырасти.

Доктор биологических наук Валентина Тузова объяснила, что мошкам и комарам для размножения необходима движущаяся вода, которую им обеспечивает весеннее половодье. То же мошки за раз откладывают около 200-300 яиц, которые вылупляются уже через 4-5 дней. Комары откладывают по 30-200 яиц за раз, но самка может делать это каждые 2-3 дня.

«Половодье — процесс ежегодный, но в таких масштабах он у нас впервые. Есть все основания полагать, что и выводок насекомых в этом году будет рекордным и мы на территории всей области это заметим», — говорит биолог.

Особенно опасно это явление с учетом того, что кровососущие являются переносчиками заболеваний и могут их свободно передавать. Обычно популяцию кровососов контролируют стрекозы и некоторые птицы, для которых комары и мошки — кормовая база. Однако в этом случае естественного природного контроля может быть недостаточно.

«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что более 3,5 тысяч человек эвакуированы из мест подтоплений в Тюменской области. К своим домам они вернутся не скоро — убывать вода будет значительно медленнее, чем прибывает.

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