Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Доктор биологических наук Валентина Тузова объяснила, что мошкам и комарам для размножения необходима движущаяся вода, которую им обеспечивает весеннее половодье. То же мошки за раз откладывают около 200-300 яиц, которые вылупляются уже через 4-5 дней. Комары откладывают по 30-200 яиц за раз, но самка может делать это каждые 2-3 дня.
«Половодье — процесс ежегодный, но в таких масштабах он у нас впервые. Есть все основания полагать, что и выводок насекомых в этом году будет рекордным и мы на территории всей области это заметим», — говорит биолог.
Особенно опасно это явление с учетом того, что кровососущие являются переносчиками заболеваний и могут их свободно передавать. Обычно популяцию кровососов контролируют стрекозы и некоторые птицы, для которых комары и мошки — кормовая база. Однако в этом случае естественного природного контроля может быть недостаточно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что более 3,5 тысяч человек эвакуированы из мест подтоплений в Тюменской области. К своим домам они вернутся не скоро — убывать вода будет значительно медленнее, чем прибывает.