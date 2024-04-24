Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков

Доктор биологических наук Валентина Тузова объяснила, что мошкам и комарам для размножения необходима движущаяся вода, которую им обеспечивает весеннее половодье. То же мошки за раз откладывают около 200-300 яиц, которые вылупляются уже через 4-5 дней. Комары откладывают по 30-200 яиц за раз, но самка может делать это каждые 2-3 дня.