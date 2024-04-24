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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Тюмени выставят на продажу землю и склады Росрезерва

Землю Росрезерва готовят к продаже в Тюмени

24 апреля 2024, 07:04
Фото: ДОМ.РФ

В Тюмени выставят на продажу землю и склады Росрезерва

Земельный участок площадью около 12 тысяч квадратных метров по улице Бресткой выставят на продажу в Тюмени. Аукцион пройдет в конце 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале сайте ДОМ.РФ.

Ранее там располагался комбинат «Спутник», принадлежащий Росрезерву. Согласно публичной карте Росреестра, в состав участка входят 18 земельных участков площадь которых варьируется от сотен до тысячи квадратных метров, а также более 30 объектов недвижимости. В числе которых склады, цеха, пожарное депо и т. д.

Стоимость земли пока не определена. По предварительным данным, она составит более десяти миллионов рублей. Участок отнесен к категории земли населенных пунктов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость загородных домов за год выросла на 23%, аренда — на 75%. Средняя цена загородного дома сегодня составляет 6,5 миллиона рублей, съем такого жилья — 70 тысяч рублей в месяц.

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