Землю Росрезерва готовят к продаже в Тюмени

Ранее там располагался комбинат «Спутник», принадлежащий Росрезерву. Согласно публичной карте Росреестра, в состав участка входят 18 земельных участков площадь которых варьируется от сотен до тысячи квадратных метров, а также более 30 объектов недвижимости. В числе которых склады, цеха, пожарное депо и т. д.