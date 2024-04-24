Землю Росрезерва готовят к продаже в Тюмени

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Ранее там располагался комбинат «Спутник», принадлежащий Росрезерву. Согласно публичной карте Росреестра, в состав участка входят 18 земельных участков площадь которых варьируется от сотен до тысячи квадратных метров, а также более 30 объектов недвижимости. В числе которых склады, цеха, пожарное депо и т. д.
Стоимость земли пока не определена. По предварительным данным, она составит более десяти миллионов рублей. Участок отнесен к категории земли населенных пунктов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость загородных домов за год выросла на 23%, аренда — на 75%. Средняя цена загородного дома сегодня составляет 6,5 миллиона рублей, съем такого жилья — 70 тысяч рублей в месяц.