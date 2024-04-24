Четыре ресторана в Тюмени поймали на приготовлении блюд из опасной баранины

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Четыре ресторана в Тюмени использовали для приготовления блюд баранину, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Это выяснилось в ходе проверки, которую специалисты управления Россельхознадзора провели в период с 15 по 19 апреля.
Из шести заведений, в которых прошли проверки, только два используют качественное мясо. Информация о нарушителях — ресторанах «Тандыр», «Самеба», «Наш Бараш» и бистро «Гирос» направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что за год тюменцы потратили на бары и рестораны 6.6 миллиарда рублей. Оборот заведений за этот период вырос на 8,8%.