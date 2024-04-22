«Их не принимают»: врач рассказала о причинах подростковых суицидов в Тюмени

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
О проблеме подростковых суицидов сложно говорить, опираясь лишь на официальную статистику. В докладе о работе Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сообщалось, что количество завершенных самоубийств среди детей в 2022 году снизилось почти на 10% по сравнению с 2021 годом, однако число суицидальных попыток несовершеннолетних растет.
Конкретно в Тюменской области ситуация тоже непростая. Только за 2022 год было зарегистрировано 18 случае суицида среди детей и подростков, вместе с тем зафиксировали и 299 попыток свести счеты с жизнью, что на 13% выше прошлогоднего показателя.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области в этом году отметил, что в регионе имеются негативные тенденции роста числа суицидальных проявлений у детей и подростков.
Но почему эту статистику сложно назвать максимально объективной? Врач-психиатр Полина Сотникова говорит о том, что, к сожалению, не все попытки попадают в данные статистики. О многих инцидентах может не знать никто, кроме самого подростка.
«Для того, чтобы случай зафиксировать, нужно вызвать врача, а это делают не все. Иногда даже родители не знают о том, что у их ребенка была попытка суицида. К тому же нельзя зафиксировать число намерений и самоповреждений, которые часто перерастают в попытки и суициды», — говорит врач.
Она также отмечает, что сами подростки часто не могут обратиться за помощью к специалисту, так как попросту не знают куда идти, а сказать родителям о проблеме и негативных мыслях боятся. А в некоторых случаях сами родители отказываются вести ребенка к врачу.
Статистику 2022 года мы приводили неспроста. Именно тогда в Тюмени произошел жуткий случай — подросток выпал из окна многоэтажки и разбился, после чего в сети появилось его видео, где он говорит о том, что не хочет жить и рассказывает о своих проблемах. Недавняя трагедия с гибелью подростка у многоэтажки на улице Менделеева имеет схожий мотив — юный тюменец запустил трансляцию перед смертью.
«Суицидентам свойственно привлекающее внимание поведение, они хотят быть услышанными. И есть в этом проявлении попытка зацепиться за жизнь. Человек хочет, чтобы его спасли. Но в трагическом случае на Менделеева мальчику не успели помочь», — говорит врач.
Сотникова также отмечает, что людям, задумывающимся о самоубийстве свойственно поднимать эту тему в обществе или вести себя ярко и вызывающе, привлекая внимание.
«Многие такое не воспринимают всерьез и это большая проблема. Иногда даже родители без должного внимания относятся к заявлением детей о проблемах или желании покончить с собой. Такого не должно быть. Любой крик должен быть услышанным», — говорит психиатр.
Она также отмечает, что распространенное в обществе мнение о том, что человек, который планирует покончить с собой обычно печальный и поникший — ошибочное. Иногда суициденты пребывают даже в сверхприподнятом настроении, что также является сигналом и криком о помощи.
Мы также попросили Сотниковы выделить основные причины, толкающие ребенка на роковой шаг. Однако врач отметила, что универсального списка проблем, которые приводят к мыслям о смерти, нет.
«Склонность к суициду характерна людям, которые пребывают в депрессии или имеют расстройства психики. Но также эта мысль может прийти в голову совершенно здоровому подростку. По своей практику могу сказать, что в последнем случае чаще всего проблема заключается в том, что подростка не принимают, его отталкивают сверстники, родители, может быть первая влюбленность оказалась трагической. Таких „подростковых“ проблем достаточно много, это непростой для человека период в целом», — отмечает специалист.
Сотникова также отмечает, что при возникновении у подростка проблем и при изъявлении желания обратиться к психологу или психиатру, нельзя этому препятствовать. Иногда подростку очень важно обсудить свои проблемы с незнакомым человеком, который сможет его понять и оказать квалифицированную помощь.
Родителям врач рекомендует чаще говорить своим детям о том, что их любят и любовь эта безусловна, ее не нужно заслуживать. Ни в коем случае не стоит обесценивать проблемы подростка, в этот период жизни многие неудачи могут восприниматься фатально.
Подросткам, которые испытывают сложности, врач советует не молчать о них, если сообщить о них некому, то можно обратиться к специалисту, для этого достаточно сказать о проблеме учителю или медицинскому сотруднику. Психиатры в Тюменской области оказывают помощь бесплатно и получить направление можно в поликлинике по месту жительства.