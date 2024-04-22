«Их не принимают»: врач рассказала о причинах подростковых суицидов в Тюмени

Статистику 2022 года мы приводили неспроста. Именно тогда в Тюмени произошел жуткий случай — подросток выпал из окна многоэтажки и разбился, после чего в сети появилось его видео, где он говорит о том, что не хочет жить и рассказывает о своих проблемах. Недавняя трагедия с гибелью подростка у многоэтажки на улице Менделеева имеет схожий мотив — юный тюменец запустил трансляцию перед смертью.