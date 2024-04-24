До критической отметки реке Ишим в Абатском районе осталось 7 сантиметров

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
За паводковой обстановкой в Абатском районе наблюдают с помощью дронов. По словам губернатора Александра Моора, вода угрожает не только домам, но и трассе Тюмень — Омск, работы по укреплению которой находятся на стадии завершения.
В своем Телеграм-канале глава региона добавил, что по данным на 12:00 уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составил 953 сантиметра — до критической отметки осталось всего 7 сантиметров. За последние несколько часов вода прибыла на 34 сантиметра.
Также Моор заявил, что критическая отметка уровня воды в реке Ишим в Абатском районе будет достигнута в течение сегодняшнего дня. Всего за сутки уровень воды прибавил более 1.5 метра.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области оказались затоплены уже 155 домов и 523 дачи. В пунктах временного размещения находятся более 4.2 тысячи человек.