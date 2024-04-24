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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе приблизился к критической отметке

До критической отметки реке Ишим в Абатском районе осталось 7 сантиметров

24 апреля 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе приблизился к критической отметке

По данным на 12:00 24 апреля, уровень воды в реке Ишим составляет 953 сантиметра. За четыре часа он прибавил 34 сантиметра.

За паводковой обстановкой в Абатском районе наблюдают с помощью дронов. По словам губернатора Александра Моора, вода угрожает не только домам, но и трассе Тюмень — Омск, работы по укреплению которой находятся на стадии завершения.

Видео: Александр Моор / Телеграм

В своем Телеграм-канале глава региона добавил, что по данным на 12:00 уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составил 953 сантиметра — до критической отметки осталось всего 7 сантиметров. За последние несколько часов вода прибыла на 34 сантиметра.

Также Моор заявил, что критическая отметка уровня воды в реке Ишим в Абатском районе будет достигнута в течение сегодняшнего дня. Всего за сутки уровень воды прибавил более 1.5 метра.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области оказались затоплены уже 155 домов и 523 дачи. В пунктах временного размещения находятся более 4.2 тысячи человек.

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