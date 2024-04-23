На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Омская крепость, Иртышская набережная, Театр Драмы, Музыкальный театр или в простонародье «Горка» — об этих местах знают практически все, даже те, кто в Омске никогда не бывал, но что-то краем уха о нем слышал. Опытного туриста, как известно, центром не удивишь, ровно как и историческими зданиями. Ему нужно смотреть куда глубже, чтобы получить поистине уникальные впечатления. И если смотреть глубже в Омск, то найти здесь можно очень много интересного.
Редакция «Нашего города» собрала несколько крайне необычных мест Омска, которые стоит посетить как опытному туристу, так и первопроходцу. О них знает не так много людей, а если и знают, то не придают особого значения, некоторые из них ничем не выделяются, но только на первый взгляд, но оттого и ценятся местными жителями куда больше памятников и центральных улиц.
Первое место, расположенное в самом центре города, но при этом скрытое от посторонних глаз. Находится во внутренних дворах омской улицы Ленина, наткнуться на него можно или случайно, или идя по навигатору. Ориентиром станет надпись «Кондитерская» над большими железными воротами — это и есть «Луговская Слобода».
Несмотря на то, что стоит кондитерская в самом центре — она имеет поразительную атмосферу. Здесь, несмотря на кипящую в центре жизнь, очень тихо. Слышно только журчание стоящего в центре сквера небольшого фонтана. А сама кондитерская среди знающих давно стала чем-то вроде «кусочка Парижа» в Омске. Круассаны, кофе и французская музыка. Место как раз для тех, кто хочет окунуться в нетипичную для Омска атмосферу.
Это место проезжает буквально каждый, кто бывает в центре города. Расположенная по улице Красный путь роща — что называется, главный зеленый островок в городе (и это при наличии парка с названием Зеленый Остров!). Сюда, как правило, приходят, чтобы насладиться природой в шумном городе. Небольшой ручей, свежий воздух, все это не вяжется с широкополосной дорогой для авто прямо напротив. Но это и придает месту уникальность: плюс, здесь как у себя дома обитают ондатры, селезни и даже чайки. Роща — единственное место, где их можно увидеть, и при этом не выезжать в район области.
Не отходя далеко от природы прямо в городе — нельзя забывать и про уникальное для Омска место, студенческий городок Омского Государственного Аграрного университета. Расположенный прямо за Омским Телецентром, он представляет из себя настоящий хвойный лес, соединенный с академическими зданиями и общежитиями. И при этом, все эти деревья много лет назад были высажены самими студентами, которые учились здесь больше 50 лет назад.
Сама же роща наполнена хвойными деревьями, не проходит и минуты, как не наткнешься на упавшие шишки или пробегающую по веткам деревьев белку. А главным местом притяжения является сам главный корпус университета. Его необычная архитектура выделяются на фоне любого другого ВУЗа города. Кому-то он даже напоминает Хогвартс из «Гарри Поттера».
Еще одно место, которое известно только в узких кругах. Многим знакомо имя Егора Летова — фронтмена группы «Гражданская оборона». Он родился и вырос в Омске, а в своей старой квартире в Чкаловском поселке на окраине города прожил всю свою жизнь. В неприметной пятиэтажной хрущевке по улице Петра Осминина для многих фанатов творчества музыканта это место стало настоящим местом силы. Многие до сих пор вспоминают вокалиста и автора известных песен и сейчас. Его и сейчас часто перепевают на улицах города, рисуют муралы и граффити, а сюда приходят как в музей, чем эта квартира, после смерти музыканта и стала.
Некоторые походом в квартиру Летова не ограничиваются и предпочитают посетить могилу музыканта. Она расположена на Старо-Северном кладбище Омска, здесь хоронят только известных и значимых людей города, внесших большой вклад в его историю. Похоронен Летов рядом со своей матерью, а чтобы найти надгробие — придется не раз переспрашивать дорогу. Уж очень место укромное, что логично, ведь такой образ жизни как раз был идеальным для музыканта.
А вот в этот парк можно ехать только намеренно, в городе на него не наткнешься. Расположена «Старина Сибирская» в Большеречье, за 200 км от Омска, но посетить этот музей рекомендуют абсолютно все. Ведь вобрал он в себя при этом все, что может быть интересно туристу: крупнейший зоопарк в регионе с экзотическими животными. Культура и колорит старой деревни — чай из самовара, баранки, хороводы. А зимой сюда приезжают Дед Мороз — в свою резиденцию, принимая детей и проводя экскурсию по оживающей здесь сказке.
Это далеко не все малоизвестные, но интересные в Омске места. Наткнуться в этом городе на что-то уникальное можно даже в старых дворах «Старой» Московки или стоящего на отшибе Старого Кировска. Многие места становятся культурной точкой для «своих», а некоторые, наоборот, создаются для того, чтобы привлечь внимание к непривлекательной части Омска.
Ранее «Наш Город» рассказывал о необычных местах Тюмени, которые хорошо могут познакомить туриста с городом. При этом посмотреть на эти достопримечательности можно, просто прогулявшись пешком.