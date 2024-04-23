На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть

Еще одно место, которое известно только в узких кругах. Многим знакомо имя Егора Летова — фронтмена группы «Гражданская оборона». Он родился и вырос в Омске, а в своей старой квартире в Чкаловском поселке на окраине города прожил всю свою жизнь. В неприметной пятиэтажной хрущевке по улице Петра Осминина для многих фанатов творчества музыканта это место стало настоящим местом силы. Многие до сих пор вспоминают вокалиста и автора известных песен и сейчас. Его и сейчас часто перепевают на улицах города, рисуют муралы и граффити, а сюда приходят как в музей, чем эта квартира, после смерти музыканта и стала.