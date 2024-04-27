Цены на загородную недвижимость подскочили в Тюменской области

В целом по России загородная недвижимость подорожала на 8%. Рост цен коснулся почти всех регионов, за исключением Санкт-Петербурга, Еврейской АО, Московской и Сахалинской областей. Лидируют по росту цен Алтай, Мордовия, Марий Эл, Челябинская и Кемеровская области.