Цены на загородную недвижимость подскочили в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
За год загородная недвижимость в Тюменской области подорожала на 9%. Ее средняя цена увеличилась с 4.7 до 5.1 миллиона рублей, рассказали специалисты «Циан.Аналитики».
Эксперты связали это с ростом цен на стройматериалы, дефицитом рабочей силы и более быстрыми темпами продаж недорогих домов.
В целом по России загородная недвижимость подорожала на 8%. Рост цен коснулся почти всех регионов, за исключением Санкт-Петербурга, Еврейской АО, Московской и Сахалинской областей. Лидируют по росту цен Алтай, Мордовия, Марий Эл, Челябинская и Кемеровская области.
Количество предложений на рынке загородной недвижимости в Тюменской области также выросло.
«Связано это с тем, что увеличился спрос. Это отголоски пандемийных времен, когда многие пересмотрели взгляды на жизнь за городом. Застройщики это почувствовали, и на рынке появилось много новых строительных компаний и коттеджных поселков. Соответственно, количество предложений на рынке начало значительно расти. Стоит отметить, что спрос на загородную недвижимость растет активнее, так как ипотека на загородную недвижимость стала доступнее», — пояснил специалист по загородной недвижимости АН «СОВА» Евгений Прокопюк в диалоге с РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» писал, что квартиры в новостройках Тобольска подорожали в полтора раза. Заметнее всего изменились цены на однокомнатные квартиры.