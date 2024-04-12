Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества

С проблемами паре приходится сталкиваться и во время прогулок по городу. Девушка замечает на себе косые взгляды прохожих, а в подворотнях ей и ее мужчине часто в спину выкрикивают разного рода оскорбления, а порою неудобные вопросы задают прямо в лицо, из-за чего приходится вести разговоры с агрессивно настроенными людьми. Благо до драк еще ни разу не доходило.