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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества.

Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества

12 апреля 2024, 08:40
Фото: 1MI
Межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества.

Межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества

В многонациональной Тюменской области нередки случаи, когда пару образуют лиди разных национальностей. Однако не все готовы принимать такой союз, влюбленным приходится сталкиваться с осуждением в обществе и непринятием выбора родственниками.

Разность менталитетов

Главной проблемой межнациональных пар становится разность менталитетов каждой из наций. С такими проблемами чаще всего сталкиваются влюбленные один из которых славянской национальности, а второй — восточной. Родственники часто пытаются разбить союз и переубедить близкого человека в том, что партнер ему не подходит. О столкновении с таким непростым случаем «Нашему городу» рассказали Елена В. и Тимур М.

«У меня очень большая семья и очень дружная. Но к представителям другой нации они относятся не очень хорошо. они бы хотели, чтобы я вышла замуж за русского, а мой мужчина по национальности чеченец. Когда я рассказала маме об этом, она плохо приняла мой выбор и сразу заявила, что мне нужно искать другого партнера. Поэтому уже 3 года мы скрываем наши отношения», — рассказала девушка.

В семье Тимура русской девушке тоже были не рады. Родственники запретили парню жениться на Елене и рекомендовали найти избранницу той же нации. Однако тюменца это не остановило и он все же сделал своей возлюбленной предложение, которое она приняла. Впереди самое тяжелое — рассказать родным о грядущей свадьбе.

«Мы решили, что это наша жизнь и это будет наша семья. И родным придется принять выбор каждого из нас. Да, будут осуждения и может даже бойкот, но хочется верить, что со временем нас все же примут», — надеется Елена.

Свадьба запланирована на весну 2025 года.

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Осуждение общества

У пары Виктории Л. и Рафика Г. проблема иного рода, в семье их пару приняли тепло и проблем в общении с родственниками нет, однако друзья, знакомы и даже прохожие часто открыто осуждают их союз.

«Мы вместе уже год, но мои подруги все еще очень негативно относятся к моему парню-азербайджанцу. В социальных сетях, когда я выкладываю наши совместные фото, мне писали, что я — „чернильница“, оскорбляли и другими словами. Мне говорят, что я позорю нацию, но я считаю, что нацию позорят люди, которые так по-хамски себя ведут», — заявляет тюменка.

С проблемами паре приходится сталкиваться и во время прогулок по городу. Девушка замечает на себе косые взгляды прохожих, а в подворотнях ей и ее мужчине часто в спину выкрикивают разного рода оскорбления, а порою неудобные вопросы задают прямо в лицо, из-за чего приходится вести разговоры с агрессивно настроенными людьми. Благо до драк еще ни разу не доходило.

«Я вообще не понимаю, какое дело другим до моих отношений. Самым тяжелым моментом был случай, когда кто-то выложил мои данные в группу, где агрессивные мужчины осуждают русских женщин, встречающихся с восточными мужчинами. На меня тогда посыпалось столько угроз. Пришлось сменить номер, удалить все странички в соцсетях и завести новые», — вспоминает Виктория.

Девушке хотелось бы, чтобы в интернете под ее фотографиями с избранником писали приятные комментарии, как это бывает у обычных пар. Она задумывается о смене окружения и поиском новых подруг, которые примут ее выбор и будут оказывать ей поддержку.

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Страхи и перспективы

Обе пары, которые поделились своими историями с «Нашим городом» больше всего опасаются за будущее своих детей. Ведь они видят, что к людям с восточными именами и фамилиями относятся не очень хорошо, часто их не отличают от мигрантов.

«Я бы хотела, как это положено, взять фамилию мужа, но мне немного страшно. Ведь тогда и на меня может этот негатив политься. А с детьми в школе что будет? Над ними могут начать издеваться. Мне страшно жить в мире настолько озлобленных людей», — говорит Елена В.

Виктория же уверена, что жителям города, осуждающим такие союзы, стоит провести работу над собой и разобраться в причинах того, почему чужие отношения вызывают такой ярый интерес. Парам хочется верить в то, что общество изменится и людей перестанут оценивать по нации, связывая ее с рядом сложившихся стереотипов.

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