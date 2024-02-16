«Люди не виноваты»: венеролог назвал главную причину заболеваемости тюменцев ЗППП

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Тюменский венеролог Владимир Никулин отмечает, что с ростом цен на средства контрацепции растет и число тюменцев, заразившихся венерическими заболеваниями. Многие на приеме у врача прямо говорят о недоступности контрацептивов и мотивируют дороговизной причину своего отказа от их использования.
«Главная причина заражений различными заболеваниями — это игнорирование средств контрацепции. Учитывая, что пачки по 3 штучки у нас стоят около 250 рубле, причем не всегда одного изделия хватает для одного раза, к качеству тоже есть вопросы, — говорит Никулин.
Также он отмечает, что некоторые тюменцы, купив самые дешевые контрацептивы испытывают дискомфорт, что также становится причиной отказа от меры контрацепции.
«Качественные презервативы должны быть доступными, это необходимая мера для здоровья населения», — уверен врач.
Отметим, что цены на презервативы в Тюменской области подскочили в 2022 году, тогда их цена поднялась со 143 рублей до 206. Тренд на подорожание сохранился и на сентябрь 2023 года, стоимость товара достигла 232 рублей. Так с 2021 по 2022 году цена выросла на 43,77%, а с 2022 по 2023 — на 12,73%.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что мужчины рассказали, сколько они готовы тратить на женщину и что ей для этого нужно делать.