Мигранты в очередной раз устроили в Тюмени танцы на проезжей части дороги

Заметим, что в ноябре прошлого года мусульмане, празднующие свадьбу, устроили танцы на дороге на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной, что вызвало бурную реакцию тюменцев. Часть тюменцев отмечала, что азербайджанская свадьба на проспекте Баку является нормой, но никак не в центре Тюмени на проезжей части дороги. Часть горожан довольно благосклонно отнеслась к танцам мусульман.