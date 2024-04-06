Мигранты в очередной раз устроили в Тюмени танцы на проезжей части дороги

Posted 6 апреля, 11:18
Published 6 апреля, 11:18
Modified 6 апреля, 11:28
Updated 6 апреля, 11:28
«Радуется, что домой поедет», — пошутил Виталий В.
«Народ, мужик на позитиве — почему вы такие злые? И машины в пробке вроде стоят, никому он не мешает», — отметили Юлия А. и Игорь А.
Заметим, что в ноябре прошлого года мусульмане, празднующие свадьбу, устроили танцы на дороге на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной, что вызвало бурную реакцию тюменцев. Часть тюменцев отмечала, что азербайджанская свадьба на проспекте Баку является нормой, но никак не в центре Тюмени на проезжей части дороги. Часть горожан довольно благосклонно отнеслась к танцам мусульман.
В ГИБДД такое поведение не одобрили и привлекли всех танцоров к ответственности за нарушение ПДД — им назначили выплату штрафов.