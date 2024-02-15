«Банд быть не должно!»: тюменский азербайджанец рассказал о воспитании детей

Произошедшее с бандой подростков, мужчина считает событием трагическим, в причинах и следствии которого должны разобраться соответствующие органы. Однако то, как сейчас люди стали относится к азербайджанцам его пугает, в частности из-зжа того, что младший его сын еще учится в школе и может стать жертвой нападения со стороны одноклассников, которые могут поддаться волне всеобщей агрессии. Жителям города мужчина советует быть терпимее к тем, кто от вас отличается и принимать многонациональность города и страны.