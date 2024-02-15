«Банд быть не должно!»: тюменский азербайджанец рассказал о воспитании детей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Мансура Аскерова возмущает, что его народу приписывают предрасположенность к насилию и агрессивное поведение. Ведь, как рассказывает мужчина, большинство азербайджанцев исповедуют ислам, в котором насилие категорически запрещено.
«Вы точно слышали, что при приветствии мусульмане часто используют слово „салам“, оно дословно переводится, как „мир“. В Коране говорится о том, что идеальным обществом, в котором все счастливы, считается Дар ас-Салам, что значит „дом мира“. А потому нападение на кого-то или избиения в нашем обществе осуждаются, мы против этого, насилие — это грех. А потому нельзя наш народ судить по поступками заблудившихся в жизни людей», — говорит Аскеров.
Воспитывая двоих детей, мужчина закладывает и в них те же ценности. Ситуацию, произошедшую с подростками, которых в народе окрестили «бандой азербайджанцев», он считает вопиющей и требующей разговора с родителями этих детей.
«Здесь даже не важно какая это национальность, такое поведение детей, такие преступления позорят родителей. Возможно где-то в воспитании были проблемы или семьи неблагополучные. Но в нашем случае эти преступления опозорили всех азербайджанцев, такого не должно происходить. Важно, чтобы люди понимали, что подобное мы не одобряем», — объясняет мужчина.
Он также рассказал, что однажды и его сын стал участником драки в школе. Тогда никто не пострадал, мальчишки в 4 классе отделались легкими синяками, но после этого сына Мансура Аскерова ждал серьезный разговор, после которого он больше никогда не попадал в драки и не применял насилие вплоть до нынешних 20 лет.
Аскеров также рассказал, что учит своих детей уважению ко всем, кто их окружает. В семье азербайджанца запрещено плохо говорить о других людях и перебивать взрослых.
«У нас из поколения в поколение передаются главные ценности: уважение, миролюбие и ответственность. Я не разрешал никогда детям плохо говорить об одноклассниках. Даже когда их дразнили в школе за происхождение, я учил их тому, что нужно отвернуться и промолчать, нельзя ругаться. Пару раз они так сделали и все, их никто не дразнил и у них всегда было много друзей разных наций», — говорит азербайджанец.
Он также считает, что прививать уважение к другим людям нужно всем детям, так как это поможет им приблизиться к миру, который глубоко почитают мусульмане. Вместе с тем должно быть особое уважение к старшим, их слова стоит считать авторитетными, чтобы не сбиться с верного пути.
«Родители должны показать своим примером и рассказать, что нужно в любой ситуации держаться за свои ценности. У нас ты должен быть достойным сыном Аллаха, сыном своих родителей, должен соблюдать то, что прописано в Коране. У других другая религия, но они ведь все проповедуют мир и взаимоуважение, что жизнь делает только лучше», — уверен Мансур Аскеров.
Мужчина уверен, что в Тюмени, где стоят священные здания разных религий, жители могут жить в мире и понимании. Главное условия для этого — уважение к каждому человеку, который тебя окружает, а потому осуждать его веру, семейный уклад и ценности непозволительно.
Мансур Аскеров считает, что конфликты с поведением детей должны решаться в семье, если произошедшее не дошло до преступления.
«Понятное дело, если там криминал, то разбираться должны сотрудники полиции. Но если что-то произошло бытовое, как-то резко изменилось поведение ребенка, нужно узнать в чем дело. Может он в плохую компанию попал, от этого никто не застрахован. Семья — это самое родное, что есть и там нужно говорить обо всем, чтобы потом таких происшествий, как с этими подростками, не было», — уверен отец двоих сыновей.
Произошедшее с бандой подростков, мужчина считает событием трагическим, в причинах и следствии которого должны разобраться соответствующие органы. Однако то, как сейчас люди стали относится к азербайджанцам его пугает, в частности из-зжа того, что младший его сын еще учится в школе и может стать жертвой нападения со стороны одноклассников, которые могут поддаться волне всеобщей агрессии. Жителям города мужчина советует быть терпимее к тем, кто от вас отличается и принимать многонациональность города и страны.