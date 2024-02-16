«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Многих мужчин возмутили требования тюменки, рассказавшей о правилах выбора мужчины. Желая рассказать о тратах на даму сердца, они разделили отношения на 3 этапа, каждый из которых подразумевает вложение конкретной суммы средств.
Так на первых свиданиях многие мужчины готовы оплачивать ужин в ресторане и букет цветов, однако доставить себя до места встречи дама должна сама.
«Я устраиваю ей все — бронирую место, оплачиваю напитки и еду. Думаю, что потратить 200-300 рублей на такси она может. Если свидание пойдет хорошо, то я закажу ей такси обратно.О подарках, помимо цветов пока вообще говорить рано, зачем мне что-то дарить той, кто может мне даже не понравится?», — задается вопросом тюменец Григорий О.
Однако среди тюменцев есть и мужчины, убежденные в том, что счет на первой встрече стоит разделить счет пополам или же лучше вовсе не вести девушку в ресторан, а провести с ней время на свежем воздухе.
«Понятное дело, что я в -40 ее не позову гулять. Но даже зимой в нормальную погоду можно пойти на каток или на бубликах съездить покататься. Потом можно чай или кофе попить. Так денег много не уйдет и сразу станет понятно, нужны девушке деньги или нормальные отношения», — уверен Алексей Р.
Многие мужчины опасаются «тарелочниц», так называют женщин, которые соглашаются на свидание только для того, чтобы бесплатно поесть в хорошем ресторане. Во многом неприязнь к такому типу женщин вынуждает тюменцев отказываться от похода в ресторан на первом свидании. В среднем тратить на женщину в период первых свиданий мужчина готовы по 1500-3000 рублей за встречу. В эту сумму включены цветы и совместное времяпрепровождение.
В случае, когда отношения уже устаканиваются и мужчина и женщина уверенно считают себя парой с перспективой создания семьи, тюменцы готовы тратить на пассию больше средств. В частности, в этом случае уже можно оплачивать даме ее процедуры красоты.
«Если я уже понимаю, что она для меня эту красоту наводит, то можно и дать на это денег. Если же есть подозрения на „гулянки“, то стоит с этим повременить. Вкладываться нужно только в свою женщину», — считает Петр Д.
При сожительстве мужчины чаще готовы вкладывать деньги в решение бытовых вопросов в равной с женщиной степени. Так тюменцы готовы покупать часть продуктов, однако полностью брать на себя эту обязанность не планируют.
«Почему я должен нам все обустраивать дома и все покупать. Женщина тоже работает и тоже хочет есть. Если бы меня не было, то она бы точно также все сама покупала. А потому тут, я считаю надо делить поровну, не прям высчитывать, но на мужика не все скидывать», — говорит Максим Н.
Однако на праздники мужчины для своей женщины готовы тратить крупные суммы, особенно, в День рождения любимой. На подарок по такому случаю тюменцы готовы подкопить заранее, чтобы порадовать даму, но того же самого они ждут в ответ.
«Я куплю ей этот „Айфон“ или „Дайсон“ и что она там еще хочет. Но и я в подарок хочу получить что-то хорошее. Мне вот хочется приставку, она тоже больших денег стоит, было бы приятно такое получить», — говорит Роман Ю.
В совокупности мужчины готовы тратить половину своей зарплаты на девушку, с которой они будут планировать семью. При том таких же вложений тюменцы ждут и от своих избранниц.
Вопрос семейной жизни стал единственным для которого тюменцы не смогли определить процент вкладываемых в женщину денег или процента от своего дохода. Подавляющее большинство мужчин уверены, что в семье делить деньги запрещено, бюджет должен быть общим.
«Очень распространена схема, когда зарплата одного уходит на кредит или ипотеку, а второй обеспечивает быт на свой доход. Вообще как-то странно в семье с женой и детьми делить деньги», — уверен Игорь Б.
Также мужчины согласились с тем, что основные расхода на жизнь в период, когда женщина находится в декретном отпуске, должен брать на себя мужчина. В опросе «Нашего города» участвовали одинокие мужчины в возрасте от 21 до 45 лет.