«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину

Многие мужчины опасаются «тарелочниц», так называют женщин, которые соглашаются на свидание только для того, чтобы бесплатно поесть в хорошем ресторане. Во многом неприязнь к такому типу женщин вынуждает тюменцев отказываться от похода в ресторан на первом свидании. В среднем тратить на женщину в период первых свиданий мужчина готовы по 1500-3000 рублей за встречу. В эту сумму включены цветы и совместное времяпрепровождение.