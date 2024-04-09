На месте заброшенного пансионата в Тюмени откроют инклюзивный семейный центр

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
На месте бывшего пансионата имени Оловянникова откроют первый в регионе инклюзивный семейный центр. В группе компаний «ТИС» Ura.ru рассказали, что реконструкцию здания планируется закончить в 2025 году.
В центре будет проводиться социальная адаптация и лечение детей с ментальными и поведенческими нарушениями. С ними будут работать преподаватели по рисованию, музыке и танцам, логопеды и другие специалисты.
Помимо этого, там планируют открыть частный детский сад, начальную школу, а также проводить занятия по плаванию и реабилитации с привлечением собак. На реализацию проекта направлены 90 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новый деловой центр. Там будут магазины, кафе и места культурно-досугового назначения.