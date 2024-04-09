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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

На месте заброшенного санатория в Тюмени откроют семейный инклюзивный центр

На месте заброшенного пансионата в Тюмени откроют инклюзивный семейный центр

9 апреля 2024, 08:43
Фото: 1MI

На месте заброшенного санатория в Тюмени откроют семейный инклюзивный центр

В центре будут заниматься лечением и социальной адаптацией детей с ментальными нарушениями. Открытие запланировано на 2025 год.

На месте бывшего пансионата имени Оловянникова откроют первый в регионе инклюзивный семейный центр. В группе компаний «ТИС» Ura.ru рассказали, что реконструкцию здания планируется закончить в 2025 году.

В центре будет проводиться социальная адаптация и лечение детей с ментальными и поведенческими нарушениями. С ними будут работать преподаватели по рисованию, музыке и танцам, логопеды и другие специалисты.

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Помимо этого, там планируют открыть частный детский сад, начальную школу, а также проводить занятия по плаванию и реабилитации с привлечением собак. На реализацию проекта направлены 90 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новый деловой центр. Там будут магазины, кафе и места культурно-досугового назначения.

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