Самые высокооплачиваемые вакансии мая назвали в Тюмени

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Самой высокооплачиваемой вакансией мая в Тюмени стал водитель бензовоза с зарплатой до 280 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит вождение, проверка технического состояния бензовоза и ведение документации, рассказали аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.
Второе место занял автомеханик, которому предлагают зарабатывать до 200 тысяч рублей, третье — парикмахер-стилист на зарплату до 150 тысяч.
Также тюменцы могут работать агрономами в селе Горохово Курганской области за 120 тысяч рублей. Среди обязанностей — посев и уборка урожая, борьба с сорняками и заготовка семян.
В рейтинг аналитики внесли главного инженера проекта и преподавателя по программированию. Они могут зарабатывать от 120 и от 110 тысяч рублей в месяц соответственно.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам предлагают работать упаковщиками сыра на фабрике в Южной Корее. Работникам обещают бесплатные обеды и зарплату до 240 тысяч рублей в месяц.