nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая

Самые высокооплачиваемые вакансии мая назвали в Тюмени

3 мая 2024, 04:39
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая

Рейтинг возглавили представители автомобильной отрасли. Они могут зарабатывать до 280 тысяч рублей в месяц.

Самой высокооплачиваемой вакансией мая в Тюмени стал водитель бензовоза с зарплатой до 280 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит вождение, проверка технического состояния бензовоза и ведение документации, рассказали аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.

Второе место занял автомеханик, которому предлагают зарабатывать до 200 тысяч рублей, третье — парикмахер-стилист на зарплату до 150 тысяч.

«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Узнать подробнее

Также тюменцы могут работать агрономами в селе Горохово Курганской области за 120 тысяч рублей. Среди обязанностей — посев и уборка урожая, борьба с сорняками и заготовка семян.

В рейтинг аналитики внесли главного инженера проекта и преподавателя по программированию. Они могут зарабатывать от 120 и от 110 тысяч рублей в месяц соответственно.

«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам предлагают работать упаковщиками сыра на фабрике в Южной Корее. Работникам обещают бесплатные обеды и зарплату до 240 тысяч рублей в месяц.

Читайте также:
Из-за запрета властей тюменцы массово скупают самогонЦены на авиабилеты из Тюмени в преддверии лета могут вырасти на 10-15%Миллионы рублей выплатили пострадавшим от паводка тюменцам
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Вакансии#Стилисты#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
Вчера, 05:34
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Вчера, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Вчера, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Вчера, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Вчера, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Вчера, 07:24
"