Самые высокооплачиваемые вакансии мая назвали в Тюмени

Самой высокооплачиваемой вакансией мая в Тюмени стал водитель бензовоза с зарплатой до 280 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит вождение, проверка технического состояния бензовоза и ведение документации, рассказали аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.