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Published Сегодня, 05:09

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Тюменца отправили в колонию за избиение соседа, который пытался изнасиловать его жену

Тюменца отправили в колонию за избиение соседа, который пытался изнасиловать его жену

12 января 2024, 05:09
Фото: 1MI
Жителя Тюмени отправили в колонию за избиение соседа. Драка между мужчинами произошла в связи с тем, что последний, со слов осужденного, пытался изнасиловать его супругу, а после угрожал ей, чтобы она забрала заявление из полиции.
Сюжет
Суд

Данная информация оказана в судебном акте по делу. По словам женщины, сосед пытался ее изнасиловать.

«Она шла по лестнице, сосед курил на этаже, а затем вдруг схватил ее, затащил в квартиру, навалился, душил. Также мужчина вырвал у нее сумку и достал паспорт, в котором лежали 4 тысячи рублей. Деньги он забрал. Она оттолкнула его и убежала, затем написала заявление в полицию. Позднее ее муж нанес телесные повреждения соседу», — сообщается в материалах дела.

В связи с произошедшими женщина подала заявление в полицию. Однако сосед требовал забрать бумаги и начал угрожать. Супруг решил разобраться с неугомонным мужчиной — решил поговорить и расставить все точки над «i». Правда, беседа переросла в драку.

Подсудимый нанес соседу около 10 ударов по лицу, пока тот не смог убежать. Обвиняемый, в свою очередь, обратился в полицию и рассказал, что сделал.

Между тем, по версии потерпевшего, попытки изнасилования не было. В тот день соседка сама забежала в его незапертую квартиру, выронила паспорт и выбежала обратно. Также мужчина не подтвердил, что хамил напавшему на него соседу.

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По итогу суд учел, что противоправное поведение подсудимого связано с аморальными действиями жертвы. Смягчающими обстоятельствами стали наличие ребенка вместе с новой беременностью супруги.

Тюменца приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свобода условно. Но так как у него было непогашенные судимости по другим нарушениям, условный срок стал реальным. Мужчину отправили на 3 года в колонию строгого режима, пишет Ура. Ру.

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