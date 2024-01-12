Тюменца отправили в колонию за избиение соседа, который пытался изнасиловать его жену

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Данная информация оказана в судебном акте по делу. По словам женщины, сосед пытался ее изнасиловать.
«Она шла по лестнице, сосед курил на этаже, а затем вдруг схватил ее, затащил в квартиру, навалился, душил. Также мужчина вырвал у нее сумку и достал паспорт, в котором лежали 4 тысячи рублей. Деньги он забрал. Она оттолкнула его и убежала, затем написала заявление в полицию. Позднее ее муж нанес телесные повреждения соседу», — сообщается в материалах дела.
В связи с произошедшими женщина подала заявление в полицию. Однако сосед требовал забрать бумаги и начал угрожать. Супруг решил разобраться с неугомонным мужчиной — решил поговорить и расставить все точки над «i». Правда, беседа переросла в драку.
Подсудимый нанес соседу около 10 ударов по лицу, пока тот не смог убежать. Обвиняемый, в свою очередь, обратился в полицию и рассказал, что сделал.
Между тем, по версии потерпевшего, попытки изнасилования не было. В тот день соседка сама забежала в его незапертую квартиру, выронила паспорт и выбежала обратно. Также мужчина не подтвердил, что хамил напавшему на него соседу.
По итогу суд учел, что противоправное поведение подсудимого связано с аморальными действиями жертвы. Смягчающими обстоятельствами стали наличие ребенка вместе с новой беременностью супруги.
Тюменца приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свобода условно. Но так как у него было непогашенные судимости по другим нарушениям, условный срок стал реальным. Мужчину отправили на 3 года в колонию строгого режима, пишет Ура. Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить 42-летнего тюменца, который напал на 13-летнего подростка и пытался его задушить. Инцидент произошел 11 сентября 2023 года.