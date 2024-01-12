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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

В здании налоговой службы Тюмени умер мужчина

В здании налоговой службы Тюмени скончался мужчина

12 января 2024, 04:20
Фото: 1MI

В здании налоговой службы Тюмени умер мужчина

В здании Федеральной налоговой службы № 14, расположенной на улице Товарное шоссе, скончался мужчина. Трагедия произошла в четверг, 11 января.

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 9:22. Медки прибыли на место спустя 17 минут.

«Врачи до последнего боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти мужчину не удалось», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени врачи спасли жизнь пациентке с огромной миомой. От опухоли женщина страдала в течение нескольких лет.

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