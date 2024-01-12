В здании налоговой службы Тюмени скончался мужчина

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 9:22. Медки прибыли на место спустя 17 минут.
«Врачи до последнего боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти мужчину не удалось», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени врачи спасли жизнь пациентке с огромной миомой. От опухоли женщина страдала в течение нескольких лет.