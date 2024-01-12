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В Тюменской области за год число авиаинцидентов увеличилось на 43%

Число авиаинцидентов в Тюменской области за год выросло на 43%

12 января 2024, 03:52
Фото: 1MI

В Тюменской области за год число авиаинцидентов увеличилось на 43%

Более 65 авиаинцидентов произошло в Тюменской области за 11 месяцев минувшего года, что на 43% больше чем годом ранее. В 2022 году таких случаев было 46.

Авиаинцидент — это событие, связанное с эксплуатацией летательного аппарата, создающее угрозу его целостности или жизни людей на борту, но не закончившееся происшествием.

По данным федерального агентства воздушного транспорта Росавиации, с воздушными судами, которые выполняли рейсы из Тюмени и в Тюмень было зарегистрировано 22 инцидента. У физлиц и юрлиц, которые используют воздушные суда Тюменского МТУ Росавиции, произошло 124 авиаинцидента, тогда как в 2022 году — 126, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменском Рощино почти на сутки был задержан вылет самолета в Новосибирск. Борт должен был вылететь 10 января в 22:55, однако из-за технической неисправности вылет был отложен до 20:22 11 января.

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