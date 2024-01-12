Число авиаинцидентов в Тюменской области за год выросло на 43%

По данным федерального агентства воздушного транспорта Росавиации, с воздушными судами, которые выполняли рейсы из Тюмени и в Тюмень было зарегистрировано 22 инцидента. У физлиц и юрлиц, которые используют воздушные суда Тюменского МТУ Росавиции, произошло 124 авиаинцидента, тогда как в 2022 году — 126, пишет РБК Тюмень.