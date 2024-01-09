Тюменские силовики задержали всех участников драки, в которой пострадал ветеран СВО

Напомним, про избиение ветерана СВО стало известно сегодня утром. Поводом для драки стала просьба военнослужащего к молодым людям — вести себя потише. В ответ они толпой накинулись на него. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас все задержанные находятся в отделе полиции.