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Updated Сегодня, 17:05

Тюменские силовики задержали всех участников драки, в которой пострадал ветеран СВО

Тюменские силовики задержали всех участников драки, в которой пострадал ветеран СВО

9 января 2024, 17:02
Фото: 1MI
Сотрудники Тюменской полиции задержали всех участников конфликта в Тарманах, в котором пострадал участник СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

На видео, один из задержанных говорит, что потасовка началась на улице. Он признался, что дважды ударил потерпевшего бутылкой по голове.

«Вышли на улицу — началась потасовка. Молодого человека, потерпевшего, я ударил два раза стеклянной бутылкой по голове. Далее я понял, что ситуация происходит более сильно, начал разнимать. Разнял. Всё. Они ушли домой. За удары бутылкой приношу свои извинения», — пояснил задержанный.

Напомним, про избиение ветерана СВО стало известно сегодня утром. Поводом для драки стала просьба военнослужащего к молодым людям — вести себя потише. В ответ они толпой накинулись на него. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас все задержанные находятся в отделе полиции.

Ранее глава СК России потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки по данному делу.

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