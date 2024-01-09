Тюменские силовики задержали всех участников драки, в которой пострадал ветеран СВО

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
На видео, один из задержанных говорит, что потасовка началась на улице. Он признался, что дважды ударил потерпевшего бутылкой по голове.
«Вышли на улицу — началась потасовка. Молодого человека, потерпевшего, я ударил два раза стеклянной бутылкой по голове. Далее я понял, что ситуация происходит более сильно, начал разнимать. Разнял. Всё. Они ушли домой. За удары бутылкой приношу свои извинения», — пояснил задержанный.
Напомним, про избиение ветерана СВО стало известно сегодня утром. Поводом для драки стала просьба военнослужащего к молодым людям — вести себя потише. В ответ они толпой накинулись на него. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас все задержанные находятся в отделе полиции.
Ранее глава СК России потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки по данному делу.