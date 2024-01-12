Строительством нового корпуса ОБК №2 в Тюмени займется компания из Красноярска

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Красноярская компания «Медкон» предложила реализовать проект за 92.5 миллиона рублей. При этом, власти Тюмени готовы были выделить 101 миллион.
В торгах принимали участие три организации, одна из которых снизила цену до 77.8 миллиона рублей, другая — до 95.9 миллиона. Они не смогли получить контракт, так как набрали наименьшее количество оценочных баллов.
Согласно данным «audit-it», ООО «Медкон» в 2022 году получило выручку в размере 2.2 миллиарда рублей — на 912 миллионов меньше, по сравнению с 2021 годом. Организация занимается производством медицинских материалов, ремонтом оптического и электронного оборудования, строительством зданий и инженерных сооружений.
Компания будет обязана провести проектные работы до конца 2024 года. Строительство будет проходить за счет средств, выделенных из бюджета.
Ранее «Наш город» писал, что в ближайшее время в Тюмени построят новые храмы. Один из них появится в Заречном микрорайоне.