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Новый корпус ОКБ №2 в Тюмени будет строить компания из Красноярска

Строительством нового корпуса ОБК №2 в Тюмени займется компания из Красноярска

12 января 2024, 04:30
Фото: 1MI

Новый корпус ОКБ №2 в Тюмени будет строить компания из Красноярска

Компания специализируется на реализации проектов по реконструкции и оснащению медучреждений. Всего в торгах принимали три организации.

Красноярская компания «Медкон» предложила реализовать проект за 92.5 миллиона рублей. При этом, власти Тюмени готовы были выделить 101 миллион.

В торгах принимали участие три организации, одна из которых снизила цену до 77.8 миллиона рублей, другая — до 95.9 миллиона. Они не смогли получить контракт, так как набрали наименьшее количество оценочных баллов.

Согласно данным «audit-it», ООО «Медкон» в 2022 году получило выручку в размере 2.2 миллиарда рублей — на 912 миллионов меньше, по сравнению с 2021 годом. Организация занимается производством медицинских материалов, ремонтом оптического и электронного оборудования, строительством зданий и инженерных сооружений.

Компания будет обязана провести проектные работы до конца 2024 года. Строительство будет проходить за счет средств, выделенных из бюджета.

Ранее «Наш город» писал, что в ближайшее время в Тюмени построят новые храмы. Один из них появится в Заречном микрорайоне.

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