В Тюмени самые большие зарплаты предлагают электромонтажникам и доставщикам пиццы

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Аналитики выяснили, что за работу на строящихся промышленных объектах и жилых комплексах электромонтажники могут зарабатывать от 150 до 200 тысяч рублей в зависимости от объема выполняемых работ.
Доставщику пиццы на личном автомобиле предлагают зарабатывать до 147 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке рейтинга расположился водитель-экспедитор в «Почте России». Ему нужно управлять грузовым автомобилем и доставлять посылки по маршруту «Тюмень — Екатеринбург — Подольск».
В топ самых высокооплачиваемых вакансий также попали барберы с зарплатой до 120 тысяч, агенты по продажам цифровых услуг — до 112 тысяч, и повара — от 100 тысяч. В конце 2023 года рейтинг возглавлял руководитель развития отдела продаж с зарплатой от 350 тысяч в месяц.
Ранее «Наш город» писал, что уровень зарплатных ожиданий тюменцев не совпадает с предложениями работодателей. С начала года зарплатные ожидания у соискателей выросли на 9%.