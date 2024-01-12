nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Самые большие зарплаты в Тюмени предлагают электромонтажникам

В Тюмени самые большие зарплаты предлагают электромонтажникам и доставщикам пиццы

12 января 2024, 04:57
Фото: 1MI

Самые большие зарплаты в Тюмени предлагают электромонтажникам

В конце 2023 года рейтинг возглавлял руководитель развития отдела продаж. Аналитики «Зарплаты.ру» рассказали РБК Тюмень, какую зарплату работодатели предлагают в январе.

Аналитики выяснили, что за работу на строящихся промышленных объектах и жилых комплексах электромонтажники могут зарабатывать от 150 до 200 тысяч рублей в зависимости от объема выполняемых работ.

Доставщику пиццы на личном автомобиле предлагают зарабатывать до 147 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке рейтинга расположился водитель-экспедитор в «Почте России». Ему нужно управлять грузовым автомобилем и доставлять посылки по маршруту «Тюмень — Екатеринбург — Подольск».

В топ самых высокооплачиваемых вакансий также попали барберы с зарплатой до 120 тысяч, агенты по продажам цифровых услуг — до 112 тысяч, и повара — от 100 тысяч. В конце 2023 года рейтинг возглавлял руководитель развития отдела продаж с зарплатой от 350 тысяч в месяц.

Ранее «Наш город» писал, что уровень зарплатных ожиданий тюменцев не совпадает с предложениями работодателей. С начала года зарплатные ожидания у соискателей выросли на 9%.

В Тюменской области число самозанятых превысило 100 тысяч человек
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс рубВ Тюменской области открыты десятки вакансий для военныхВ Тюмени стало больше вакансий для инвалидов. Какую работу им предлагают?
#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Зарплаты#Работодатели#Вакансии#Рабочие вакансии#Любовь Селезнева
Подпишитесь
В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
Вчера, 08:59
Тюменец хочет обменять монеты времен СССР на автомобиль
Вчера, 03:43
«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда
Вчера, 09:30
«Критику принимаем»: производители тобольского «Хищника» учтут замечания Пескова
Вчера, 08:21
Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД
Вчера, 06:55
Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта
Вчера, 06:43