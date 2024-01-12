В Тюмени самые большие зарплаты предлагают электромонтажникам и доставщикам пиццы

В топ самых высокооплачиваемых вакансий также попали барберы с зарплатой до 120 тысяч, агенты по продажам цифровых услуг — до 112 тысяч, и повара — от 100 тысяч. В конце 2023 года рейтинг возглавлял руководитель развития отдела продаж с зарплатой от 350 тысяч в месяц.